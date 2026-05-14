Konya'da buzağı ölümlerinin önüne geçilecek

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğünde 'Buzağı Kayıplarının Azaltılması ve Üreme Verimliliğinin Artırılması' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Ümmü Gülsüm DündarEditör
Konya Tarım ve Orman Müdürlüğünde “Buzağı Kayıplarının Azaltılması ve Üreme Verimliliğinin Artırılması” konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda buzağı ölümlerinin önüne geçecek koruyucu önlemler ele alındı. Toplantı hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;:

“Toplantıya İl Müdürümüz Duran Seçen, İl Müdür Yardımcımız Hasan Hüseyin Acar, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürümüz Yavuz Küçükkaya, Prof. Dr. Ahmet Semacan, İl ve ilçelerde görev yapan hayvan sağlığı personellerimiz katılım sağladı. Toplantıda; buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik koruyucu uygulamalar, sürü sağlığı yönetimi, doğum öncesi ve sonrası bakım süreçleri ile işletmelerde üreme verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda Prof. Dr. Ahmet SEMACAN sahada edinilen tecrübeler ve verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı. İl Müdürlüğümüzce, hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılması ve yetiştiricilerimizin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürdürülecektir.” 

