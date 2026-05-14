Saadet Konya ilçelerde vatandaşlarla buluşuyor

Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, “Saadet Sahada” çalışmaları kapsamında Cihanbeyli’de vatandaşlar buluştu. Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel ve Cihanbeyli İlçe Başkanı Mehmet Dikici Cihanbeyli ziyareti kapsamında Cihanbeyli Kaymakam’ı Fatih Uzun, Cihanbeyli Belediye Başkanı Fırat Kızılkaya ve Cihanbeyli Emniyet Müdürü Mehmet Güneş ile bir araya geldi. Demirel ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Cihanbeyli ilçemizde hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. Şehrimizin dört bir yanında hemşehrilerimizle mahallelerinde bir araya gelerek talep, beklenti ve düşüncelerini dinledik; istişare kültürünü esas alan bir anlayışla fikir alışverişinde bulunduk. Genel Merkezimizin “Saadet Sahada” çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz bu ziyaretlerde; Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz ile il ve ilçe teşkilat mensuplarımız vatandaşlarımızla doğrudan temas kurarak yaşanan sorunları yerinde dinlemiş, çözüm önerilerimizi ve projelerimizi paylaşmıştır. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve samimiyet, sahadaki çalışmalarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.”