Konya takımında zorunlu veda!

2026-2027 sezonunda 3. Lig’de mücadele edecek olan Konya temsilcisi 1922 Akşehirspor’da zorunlu istifa geldi. Kırmızı-beyazlılarda, Belediye Başkanı ve kulüp Başkanı Ahmet Nuri Köksal, yasal zorunluluk nedeniyle kulüpteki görevinden istifa etti. Köksal, “Zorunlu Veda” başlıklı açıklamasında kulübe desteğin süreceğini belirtti. Akşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda 1922 Akşehirspor Başkanı olan Ahmet Nuri Köksal, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından “Zorunlu Veda” başlığıyla açıklama yapan Köksal, belediye başkanlarının profesyonel kulüp yönetiminde yer alamadığına dikkat çekti. Açıklamasında sürecin tamamen yasal zorunluluklardan kaynaklandığını vurgulayan Köksal, belediyenin tesis, otobüs ve personel desteğinin devam edeceğini ifade etti. Yeni yönetim için de çağrıda bulunan Köksal, kulübün daha büyük başarılara ulaşması temennisinde bulundu. Köksal ayrıca açıklamasında, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlara teşekkür ederek kulüp camiasına veda etti.