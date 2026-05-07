Konya SMMMO'da konkordato süreci konuşuldu

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi iş birliğinde düzenlenen “Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü, Önleyici Tedbirler ve Konkordato Sürecinden Kaynaklanan Sorunlar” konulu seminer yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Seminerde ticari hayatta karşılaşılan uyuşmazlıkların çözüm yolları, önleyici hukuk uygulamaları ve konkordato süreçlerinde yaşanan sorunlar kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

Seminerin açış konuşmasını gerçekleştiren Konya SMMM Odası Başkanı Halil Bıçakçı, güvenli ticaret ortamının oluşturulmasında mali müşavirlerin üstlendiği kritik role dikkat çekti. Ticaretin temelinde güvenin bulunduğunu ifade eden Bıçakçı, mali müşavirlerin yalnızca kayıt tutan değil; işletmelere yol gösteren, riskleri öngören ve çözüm üreten meslek mensupları olduğunu ifade etti.

Konkordato süreçlerinde mali verilerin şeffaflığı ve güvenilirliğinin büyük önem taşıdığını belirten Bıçakçı, bu süreçlerin doğru yönetilmesi halinde işletmeler için yeniden ayağa kalkma fırsatı oluşturabileceğini ifade etti.

Başkan Bıçakçı ayrıca dijital dönüşüm süreciyle birlikte blok zincir teknolojileri, dijital sözleşmeler ve yeni nesil kayıt sistemlerinin de ticari hayatın önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çakır da yaptığı konuşmada, Konya SMMM Odası ile gerçekleştirilen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek seminerin iş dünyası ve meslek mensupları açısından faydalı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

Çakır, ev sahipliği dolayısıyla Konya SMMM Odası yönetimine teşekkür ederek, bu tür ortak organizasyonların ticari hayatın gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Doç. Dr. Aytekin Çelik ile Arş. Gör. Tunahan Çetinel tarafından; önleyici hukuk uygulamaları, uyuşmazlıkların hızlı çözüm yöntemleri ve konkordato süreçlerinde alacaklı haklarının korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Program sonunda katılımcılar, seminerin hem mesleki gelişim hem de ticari hayatın sağlıklı işleyişi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.”

