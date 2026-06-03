Konya Seydişehir'de üreticilere fide desteği

Seydişehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dağıtım töreninde, üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalıktan oluşan fideler teslim edildi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere katkı sağlamak amacıyla merkez ve kırsal mahallelerde fide dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Üreticilere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Ustaoğlu, şu sözleri aktardı:

"Bu projeyle hem çiftçilerimizde farkındalık oluşturmayı hem de yerli ve milli tohumların gücünü, kalitesini ve verimliliğini ortaya koymayı hedefliyoruz. Üreticilerimizin daha fazla üretim yapmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."