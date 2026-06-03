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Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan Cihan Polat (37), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. 

Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni de olan Cihan Polat'a kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. 

Cihan Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Cihan Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Dilan Polat yaşananları gözyaşları içinde anlattığı videoyu, sanal medya hesabından paylaştıktan bir süre sonra kaldırdı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

DHA

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