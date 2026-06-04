Konya Sarayönü'nde meşhur yerin ihalesi yapıldı

Sarayönü Belediyesi, bu kiralama ile yıllık yaklaşık 9 milyon TL + KDV, sözleşme süresi boyunca ise 90 milyon TL + KDV gelir elde edecek.

Daha önceki kazananın çekilmesiyle tekrarlanan ihalede, Özdemir İnşaat aylık 750 bin TL + KDV ile en yüksek teklifi verdi.

Daha önce yapılan ihaleyi kazanan firmanın süreçten çekilmesi üzerine ihale yeniden gerçekleştirildi. İhaleye altı firma katılırken, kapalı zarf usulü ilk aşamanın ardından Azimli Petrol, Özdemir İnşaat ve Tezcan Değerli Madenler ikinci tura kaldı. Belediye encümeni huzurunda yapılan açık artırmada en yüksek teklifi aylık 750 bin TL + KDV ile Özdemir İnşaat verdi ve ihaleyi kazandı.

İhalenin ardından açıklama yapan Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, sürecin şeffaf ve rekabetçi şekilde tamamlandığını belirterek ihaleye katılan tüm firmalara teşekkür etti. Koç, tesisin kısa sürede faaliyete geçmesiyle ilçeye ekonomik hareketlilik kazandırılacağını, belediyeye önemli bir gelir sağlanacağını ve elde edilecek gelirlerin yeniden Sarayönü'ne yatırım ve hizmet olarak döneceğini ifade etti.

İhale sonucuna göre belediye, tesisin kiralanmasından aylık 750 bin TL + KDV, yıllık yaklaşık 9 milyon TL + KDV gelir elde edecek. Sözleşme süresi boyunca bu rakam, kira artışları hariç yaklaşık 90 milyon TL + KDV'lik bir gelir potansiyeline karşılık geliyor.

