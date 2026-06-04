Seydişehir'deki siyasilerden birlik vurgusu

Başkan Ustaoğlu, Seydişehir'in gelişimi için birlik, beraberlik ve ortak akıl vurgusu yaparak önerilere açık olduklarını belirtti.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçedeki siyasi parti ilçe başkanları buluşarak istişare toplantısı düzenledi. Ustaoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında konuşuldu. Seydişehir’de yaşanan trafik sorunları ve hazırlanan trafik master planı, Seydişehir Belediyesi beton elemanları işleyişi, projeler, yatırımlar ve çalışmalar hakkında Siyasi Parti ilçe başkanlarına bilgiler veren Başkan Ustaoğlu, kendisine yöneltilen soruları cevaplayarak ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü öneriye açık olduklarını vurguladı.

BİRLİK VURGUSU

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken ve toplantıya katılan ilçe başkanlarına teşekkür eden Başkan Ustaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Seydişehir’imizin geleceği, gelişimi ve hemşehrilerimizin beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz toplantıda; ortak akıl, karşılıklı anlayış ve yapıcı diyalog çerçevesinde ilçemize değer katacak konuları değerlendirdik. Seydişehir’imizin daha güçlü yarınlara ulaşması adına birlik, beraberlik ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Toplantımıza katılım sağlayan tüm İlçe Başkanlarımıza teşekkür ediyorum”

Başkan Ustaoğlu, Seydişehir’in gelişimine katkı sağlayacak projelerle ilgili siyasi parti ilçe başkanlarından gelen önerileri dikkatle dinledi. İstişare ve fikir birliğini her zaman Seydişehir’in menfaatine olacağını kaydeden Siyasi Parti İlçe Başkanları Başkan Ustaoğlu’na teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

