Konya'nın o ilçesinde sürek avı başladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrollü bir sürek avı gerçekleştirildi.

Konya'nın o ilçesinde sürek avı başladı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Karapınar Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, özellikle Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi içerisinde sürü halinde dolaşan yaban domuzlarının popülasyonunu kontrol altına almak hedeflendi. 

Etkinlik, Karapınar Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı öncülüğünde ve ilgili birimlerin iş birliğiyle organize edildi. Yörede çiftçilerin ekili alanlarında ciddi ürün kayıplarına yol açan domuz zararının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmanın, tarımsal üretimin korunmasına katkı sağlaması amaçlandı. 

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Karapınar Çiftçi Malları Koruma Başkanı Teyfik Seçilmiş, benzer zararların tekrar yaşanmaması için sahada gerekli koordinasyonun sürdürüleceğini belirtirken, sürek avının kontrollü ve planlı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçede çiftçiler, özellikle son yıllarda artış gösteren yaban domuzu hareketliliğinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti. Domuz avı İlçede belli aralıklarla yapılmaya devam ediyor

İHA

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