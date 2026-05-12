Konya'nın nezaket otobüsü yollarda!

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve Türkiye'ye örnek olan 'Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi' kapsamında Nezaket Otobüsü, trafikte saygı, nezaket ve toplumsal farkındalık kültürünü geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Konya'nın nezaket otobüsü yollarda!
Konya Büyükşehir BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi” ile 3. ve 4. sınıf öğrencileri küçük yaşta toplumsal bilinç kazanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Nezaket Otobüsü", okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik ve görgü kurallarını eğlenceli şekilde öğretiyor.

Konya'nın gözde markası büyüyor: Yeni şubesi yolda
Bu Habere de Bak
Konya'nın gözde markası büyüyor: Yeni şubesi yolda

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığıyla yürüttükleri “Trafikte Nezaket ve Görgü Kuralları Projesi”nin de Türkiye’ye örnek olduğunu kaydeden Başkan Altay, şu sözlere yer verdi. 

“Proje kapsamında ‘Nezaket Otobüsü’ okullarımıza gidiyor, öğrenci arkadaşlarımıza toplu ulaşım kuralları, trafik kuralları ve toplumsal değerlerimizi anlatıyor. Bu yıl şu ana kadar 10 okulda 3. ve 4.sınıftan 2 bin 500 evladımız projeye katıldı. Trafikte nezaket kültürünün çocuk yaşta kazanılması toplum adına çok kıymetli. Bu alanda çocuklarımızı erken yaşta bilinçlendirerek geleceğe hazırlamayı çok önemsiyoruz” 

Başkan Uğur İbrahim Altay, projeyle çocukların erken yaşta bilinçlenmesini ve trafikte nezaket kültürünün yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Bilinçli Bireyler Yetişiyor

Başkan Altay, çocukların eğitim sürecine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, “Çocuklarımızın bilinçli bireyler olarak yetişmesi için eğitici ve farkındalık oluşturan projelerimizi sürdüreceğiz. Trafikte nezaketin yaygınlaştığı bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan öğrenciler de trafikte nasıl davranmaları gerektiğini ve görgü kurallarını öğrendiklerini belirterek, eğlendiklerini ve güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Karatay'da maneviyat dolu yarışma: Bu yarışmanın birincisi yok!
Bu Habere de Bak
Karatay'da maneviyat dolu yarışma: Bu yarışmanın birincisi yok!

Eğitim kapsamında öğrenciler; toplu taşıma araçlarında yaşlılara, engellilere ve hamilelere öncelik verilmesi konusunu uygulamalı olarak öğreniyor.

Toplu Ulaşımda Uyulması Gereken Kurallar Öğretiliyor

Otobüs içerisinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler; durakta beklerken dikkat edilmesi gereken kurallar, toplu ulaşım araçlarına güvenli binme yöntemleri ve yolculuk sırasında uyulması gereken davranışlar hakkında bilgilendiriliyor. Ayrıca yaşlılara, hamilelere, engellilere ve çocuklu vatandaşlara öncelik verilmesi konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Nezaket Otobüsü", okulları ziyaret ederek öğrencilere trafik ve görgü kurallarını eğlenceli şekilde öğretiyor.

Eğitimlerde diğer yolcuların rahatsız edilmemesi, toplu taşıma araçlarının temiz kullanılması, kamu malının korunması ve toplu ulaşım kullanımının çevreye ve şehir yaşamına katkıları gibi konular da öğrencilere aktarılıyor.

Konya'daki firari hükümlü bakın nerede saklanıyormuş!
Konya'daki firari hükümlü bakın nerede saklanıyormuş!
Haberi Görüntüle
Konya'da gençler doğaya meydan okudu
Konya'da gençler doğaya meydan okudu
Haberi Görüntüle
Konya Büyükşehir Belediyesi

Bakmadan Geçme

Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da nisan ayının acı bilançosu: kazaların ardı arkası kesilmedi!
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Konya'da asfalt sezonu başladı: 900 ton serildi
Selçuklu'da kan bağışı seferberliği!
Selçuklu’da kan bağışı seferberliği!
50 yıllık sanat birikimi Konya'da
50 yıllık sanat birikimi Konya'da
Konya'da faciadan dönüldü: Kuryenin kask kamerası her şeyi kaydetti
Konya'da faciadan dönüldü: Kuryenin kask kamerası her şeyi kaydetti
Mevlana'nın eski el yazmaları güvende: Konya'da işte böyle korunuyor
Mevlana'nın eski el yazmaları güvende: Konya'da işte böyle korunuyor