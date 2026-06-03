Konya'nın markası 10 yaşında

SOBE; spor, yayıncılık ve eğitim platformlarıyla faaliyet alanını genişleterek, danışmanlık ve yeni şubelerle ulusal ve uluslararası alanda örnek model oluşturuyor.

Konya’nın Türkiye çapında tanınan ve örnek alınan otizm spektrum bozukluğu alanında ülkemizin öncü kurumlarından biri olan SOBE Vakfı 10 yaşına girdi. Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı Başkanı Mustafa Ak, SOBE’nin birçok alanda önemli başarılara imza attığını söyledi.

2016 yılında otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla kurulan SOBE Vakfı, belediye, vakıf ve üniversite iş birliğine dayanan örnek modeliyle çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Erken, yoğun ve süreklilik arz eden eğitim anlayışını merkeze alan SOBE Vakfı, kuruluşundan bu yana 800’ün üzerinde öğrenciye eğitim desteği sundu. Vakıf bünyesinde 457 binin üzerinde eğitim ve terapi seansı gerçekleştirilirken, öğrencilere 73 milyon TL’nin üzerinde burs desteği sağlandı. Eğitim ve rehberlik faaliyetleriyle 23 binden fazla kişiye ulaşıldı. Bugüne kadar Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı’nı başarıyla tamamlayan ve otizm tanı raporu kaldırılan 44 öğrenci önemli bir başarı hikayesine imza attı. Halen Yazır ve Meram şubelerinde 356 öğrenci eğitim alırken, 12 otizmli birey istihdama kazandırıldı. Artan ihtiyaç nedeniyle vakıf tam kapasiteyle hizmet vermesine rağmen yaklaşık 750 çocuk eğitim sırası bekliyor.

AİLELERE ÜCRETSİZ EĞİTİM İÇERİĞİ

Faaliyet alanlarını yıllar içinde genişleten SOBE Vakfı; 2019 yılında SOBE Otizm Spor Kulübü’nü, 2020 yılında SOBE Yayınevi’ni, 2021 yılında ise SOBE Dükkan ve Gönüllülük Akademisi’ni hayata geçirdi. 2022’de hizmete açılan SOBEP Eğitim Platformu aracılığıyla binlerce aileye ücretsiz eğitim içerikleri ulaştırıldı. 2023 yılında deprem bölgesindeki 50 çocuğun eğitim süreçlerini üstlenen vakıf, 2025 yılında düzenlediği SOBE Otizm Spor Oyunları ile otizmli bireylerin spor alanındaki görünürlüğünü artırdı. Açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından gerçekleştirilen SOBE Dükkan Aracı ise otizmli çocukların eğitim yolculuğunu desteklemek ve otizm farkındalığını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hizmete alındı.

TÜRKİYE VE DÜNYAYA ÖRNEK MODEL

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, SOBE’nin yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda sistem kuran ve dönüştüren bir yapı olduğunu belirterek, belediye, üniversite ve sivil toplum iş birliğine dayanan model sayesinde uygulama gücü ile akademik bilginin buluşturulduğunu söyledi. Ak, “SOBE modeli bugün Türkiye’nin farklı şehirlerinde danışmanlık çalışmalarıyla yaygınlaşırken, Kosova, Azerbaycan ve Moğolistan’daki iş birlikleriyle de uluslararası ölçekte etki oluşturuyor ”ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA YENİ ŞUBE AÇILDI

Mustafa Ak, kuruluşunun 10. yılını kutlayan SOBE Vakfı’nın geride bıraktığı on yılda eğitim, danışmanlık, spor, istihdam ve bilimsel araştırmalar alanlarında hayata geçirdiği çalışmalarla binlerce otizmli bireyin ve ailesinin yaşamına dokunduğunu vurguladı. İstanbul’da yeni bir SOBE şubesinin açıldığını ve öğrenci ön kayıt sürecinin başladığını açıklayan Ak, Konya’daki mevcut kapasitenin de yeni yatırımlarla güçlendirildiğini belirtti. SOBE’nin vakıf geleneğinden aldığı ilhamla sürdürülebilirliği temel ilke olarak benimsediğini ifade eden Ak, hayata geçirilen ticari alan yatırımlarıyla kurumsal bağımsızlığını ve mali gücünü güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

