Konya'da Karatay Belediyesi'nden yeni Polis Merkezi

Karatay Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artıran, ilçenin gelişimine katkı sunan ve şehir estetiğine değer katan projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda İstiklal Mahallesi'ne kazandırılacak yeni Polis Merkezi için çalışmalar başladı. Toplam 3 bin 379,46 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilecek olan Polis Merkezi, 976 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak merkez yaklaşık 60 milyon TL'ye mal olacak. Modern yapısıyla dikkat çekecek merkez, hem vatandaşların daha kolay ve konforlu hizmet almasına hem de emniyet personelinin daha iyi şartlarda görev yapmasına imkan sunacak.

EMNİYET GÜÇLERİMİZ İÇİN NE YAPSAK AZ

Yeni Polis Merkezinin hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak yalnızca altyapı ve fiziki belediyecilik hizmetleriyle değil; eğitim, sağlık, spor ve güvenlik gibi birçok alanda da yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, emniyet güçlerinin toplumun huzur ve güvenliği için büyük fedakarlıklarla görev yaptığını vurgulayarak, "Emniyet güçlerimiz, bizlerin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyor, büyük emek veriyor. Gerektiğinde bu ülke ve millet için gözünü kırpmadan canını feda ediyor. Kahraman ve fedakar emniyet güçlerimiz için ne yapsak az. İstiklal Mahallemize kazandıracağımız Polis Merkezimiz modern ve kullanışlı yapısıyla önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Yeni merkezimizi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Merkezimizin ilçemize, emniyet teşkilatımıza ve şehrimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.