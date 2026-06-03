Hırvatistan'dan Konya ticaretinde önemli adım

Konya Sanayi Odasını (KSO) Hırvatistan’ın Türkiye Büyükelçisi Hrvoje Cvitanović ziyaret etti. Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Hırvatistan ile Konya arasındaki ticari ilişkilerin artırılmasına yönelik istişareler gerçekleştirildi.

Ziyarette KSO Başkan Yardımcısı Zahid Çatlı, Büyükelçi Hrvoje Cvitanović ile Konya sanayisinin üretim kapasitesi, sektörel alt yapısı, ihracat performansı ve uluslararası pazarlardaki konumu hakkında bilgi paylaşılırken, Konya ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasının önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi Hrvoje Cvitanović ise Hırvatistan ile Konya arasındaki yatırım ve karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmenin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, KSO Başkan Yardımcısı Zahid Çatlı’ya teşekkür etti.

