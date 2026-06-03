Konya'daki bahçe çocukların neşesiyle hayat buldu

Dönüşüm projesine Okul Müdürü Naime Karagülle, öğretmenler, veliler ile Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç başta olmak üzere birçok kurum ve şahıs katkı sağladı.

Sarayönü Ladik Şehit Yunus Emre Uçar Anaokulu'nda uzun süredir kullanılmayan okul bahçesi, örnek bir dönüşüm projesiyle çocuklar için doğayla iç içe, güvenli ve eğitici bir yaşam alanına dönüştürüldü. Ekolojik ve Aktif Öğrenme Bahçesi projesi kapsamında oluşturulan yeni alanda; Tarım ve Doğa Atölyesi, Duyusal Oyun Parkurları, Geri Dönüşüm Köşesi, Açık Hava Sanat ve Masal Alanı gibi çocukların gelişimini destekleyen birçok etkinlik alanı hayata geçirildi.

Proje hakkında yapılan açıklamada, “Bu anlamlı çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Okul Müdürü Naime Karagülle'ye, öğretmenlerimize, velilerimize, Ladik Muhtarlığına, Sarayönü Belediyesine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Projeye destek veren Sarayönü Belediye Başkanımız Sayın Necati Koç'a, Ladik Mahalle Muhtarımız Sayın Osman Doğan'a ve Belediye Encümenlerimiz Sayın Mehmet Ateş ile Sayın Mustafa Derinsu'ya katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Çocuklarımızın doğayla buluştuğu, öğrenirken keşfettiği ve mutlu anılar biriktireceği bu güzel alanın ilçemize ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bir bahçeyi güzelleştirmek, geleceği yeşertmektir ”denildi.

