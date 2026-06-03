Konya'da hayvan sağlığı sıkı takipte

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri, Konya genelinde hayvan sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçelere evcil hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı.

Konya'da hayvan sağlığı sıkı takipte
Şerife KayaEditör
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Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri,  Konya’nın 31 ilçesinde özellikle kırsal mahallelerde hayvan sağlığını korumaya yönelik yürütülen çalışmalara devam ediyor. Hayvan sağlığını korumak için saha çalışmalarını sürdüren tarım müdürlüğü ekipleri güveli ve bilinçli bir gelecek için aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda, Ahırlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelleri tarafından ilçe genelinde aşılama çalışması gerçekleştirildi. Saha personeli tarafından, kedi, köpek ve gelinciklere yönelik mikroçip uygulamaları, kuduz aşılamaları ve sağlık taramaları yapıldı.

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Konya'da hayvan sağlığı sıkı takipte

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada; “Hayvanların kayıt altına alınması, hastalıklara karşı korunması ve hayvan sağlığının güvence altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Sağlıklı hayvanlar, güvenli ve bilinçli bir gelecek için sahadayız” ifadelerine yer verildi. 

Şerife Kaya

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