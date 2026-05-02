Konya'nın kuş cennetinde hafta sonu hareketliliği

Ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliklerini ve çocukların doğayla iç içe olması için önemini vurgulayıp herkese tavsiye ediyor.

Akgöl Sazlıkları, hafta sonları doğaseverler, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları, göçmen kuşların barınma ve kuluçka alanları olarak büyük öneme sahip bir kuş cennetidir.

Ziyaretçilerden Ahmet Kartopu, AA muhabirine, Akgöl Sazlıkları'nı görmeye ailesiyle geldiğini ve burayı çok beğendiklerini söyledi.

Çocuklarının doğayla iç içe olması için bu tür gezileri önemsediklerini anlatan Kartopu, "Burası ailecek gelip görülebilecek bir yer. Herkese burayı görmeyi tavsiye ederim." dedi.

Ziyaretçilerden Ramazan Eriş de doğal güzellikleriyle öne çıkan Akgöl Sazlıkları'nı çok beğendiklerini dile getirdi.

Fotoğraf tutkunu Mustafa Şahbaz ise Ereğli ve bölgenin kuş fotoğrafçılığı açısından zengin olduğunu ifade etti.