Farklı ilçelerden hekimler Beyşehir'de buluştu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar' programı, farklı ilçelerden aile hekimlerini bir araya getirdi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, Derebucak, Seydişehir, Yalıhüyük, Hüyük, Karapınar ve Beyşehir’de görev yapan aile hekimleri yer aldı.
Eğitimde kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerine ilişkin güncel yaklaşımlar ele alınarak hekimlerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması hedeflendi.