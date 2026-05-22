Konya'nın kupaya veda ettiği an!

Konyaspor, maç 1-1 devam ederken 58. dakikada Enis Bardhi'nin kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve bu an kupaya veda etmelerine neden oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u Paul Onuachu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde, Trabzonspor ile karşılaşan ve sahadan 2-1 yenilgi ile ayrılarak kupaya veda eden temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor’da maçın kırılma anı Enis Bardhi’nin 58. Dakikada kaçırdığı penaltı olarak değerlendiriliyor. Maç 1-1 devam ederken karşılaşmanın 54. dakikasında Deniz Türüç'ün ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünde rakibinin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltıyı kullanan Enis Bardhi'nin vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana, topu kornere çeldi. Bu pozisyonun ardından ise yakalanan fırsatlar değerlendirilemezken Trabzon ekibine kazandırılan Penaltı maçın kaderini belirlemiş oldu.

İLHAN HOCA UYARMIŞTI

Maç öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın kırılma anlarıyla ilgili özellikle uyarıda bulunmuştu. Ortak basın toplantısında konuşan ve final maçında oyuncularından beklentisini açıklayan Palut,

‘Benim için önemli olan şu: Oyuncular, sonuna kadar mücadele etsinler. Benim yarın görmek istediğim en önemli parametre de bu. Sonuna kadar mücadele etsinler, zorlasınlar, vazgeçmesinler. Yarın kırılma anları çok önemli olacak. O anları doğru değerlendirmemiz ve lehimize kullanmamız gerekiyor’ demişti.

Ancak bugün Bardhi'nin kaçırdığı penaltı ile gerçekleşen kırılma anı Konyaspor’u kupaya veda ettiren olay oldu.

