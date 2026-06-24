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Konya'nın ilçesinde 2026 arpa hasadı başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2026 yılı arpa hasadı başladı.

Konya'nın ilçesinde 2026 arpa hasadı başladı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Tuzyaka Mahallesi'nde 2026 yılı arpa hasadı çiftçi İbrahim Deveci'ye ait 70 dekarlık tarlada başladı.
  • Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, dekara 450-500 kilogram verim beklediklerini; ilçede 160 bin dekar arpa ekili olduğunu belirtti.
  • Bölgedeki etkili yağışlar sayesinde geçen yıla göre daha yüksek verim beklendiği ifade edilirken, hasadın önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.

Tuz Gölü sınırlarında bulunan Tuzyaka Mahallesi’nde çiftçi İbrahim Deveci’ye ait 70 dekarlık arpa tarlasına hasat için biçerdöverler girdi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Tuz Gölü’ne yakın kıraç arazide yetiştirilen arpada dekara ortalama 450 ile 500 kilogram arasında verim beklendiğini söyledi. Kulu genelinde yaklaşık 440 bin dekar alanda buğday, 160 bin dekar alanda ise arpa ekili bulunduğunu belirten Öztürk, bu yıl ilçede ve bölge genelinde etkili olan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti. Geçen yıla göre verimin daha yüksek olmasının beklendiğini vurgulayan Öztürk, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

Konya'nın ilçesinde 2026 arpa hasadı başladı

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Kulu genelinde arpa hasadının önümüzdeki günlerde yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.

İHA

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