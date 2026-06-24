Konya'nın ilçesinde 2026 arpa hasadı başladı

Tuz Gölü sınırlarında bulunan Tuzyaka Mahallesi’nde çiftçi İbrahim Deveci’ye ait 70 dekarlık arpa tarlasına hasat için biçerdöverler girdi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Tuz Gölü’ne yakın kıraç arazide yetiştirilen arpada dekara ortalama 450 ile 500 kilogram arasında verim beklendiğini söyledi. Kulu genelinde yaklaşık 440 bin dekar alanda buğday, 160 bin dekar alanda ise arpa ekili bulunduğunu belirten Öztürk, bu yıl ilçede ve bölge genelinde etkili olan yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sağladığını ifade etti. Geçen yıla göre verimin daha yüksek olmasının beklendiğini vurgulayan Öztürk, üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

Kulu genelinde arpa hasadının önümüzdeki günlerde yoğunlaşarak devam etmesi bekleniyor.