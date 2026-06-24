Katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Katliam gibi kaza: 3 ölü, 4 yaralı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kaza, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy köyünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize’den Çayeli istikametine giden yolda 08 ACA 759, 53 EL 007 ve plakası henüz belirlenemeyen 1 araç olmak üzere 3 araç sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kaza yaptı. 

vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici

Kaza sonrası araçlardan biri alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Rize'nin Çayeli ilçesinde gece saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halinde olan üç aracın birbirine girmesiyle yaşanan feci kazada araçlardan birinin çarpışmanın etkisiyle alev topuna dönmesi olay yerinde büyük paniğe neden oldu.

Kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Hamdi Ö.(65), İshak B.(67), Ahsen K.(21) ve Sadık N.(50) ise olay yerine gelen ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Bakmadan Geçme

Jevtovic'ten Konyaspor'a sitemli veda
Jevtovic’ten Konyaspor’a sitemli veda
Konya'da su için büyük seferberlik başladı
Konya’da su için büyük seferberlik başladı
Konya yeni sanayi bölgesine kavuşuyor
Konya yeni sanayi bölgesine kavuşuyor
Konya'nın turizm rotası çizildi: Kültür Yolu Festivali geliyor
Konya'nın turizm rotası çizildi: Kültür Yolu Festivali geliyor
Konya'daki göl ilgi odağı oldu
Konya’daki göl ilgi odağı oldu
Konya LİMA Yaz Okulu kayıtları başladı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!
Konya LİMA Yaz Okulu kayıtları başladı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!