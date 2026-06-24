Gençlerden ilham veren konser

Konya’da Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu Ticaret ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, ilk kez düzenlediği “Bir Nefes İnsan” konseri ile dinleyenleri mest etti. Konseri özel kılan yalnızca sahne performansı değil; ortaya çıkış hikâyesi oldu. Okulda müzik öğretmeni bulunmamasına rağmen öğrenciler ve öğretmenler aylar boyunca yoğun bir hazırlık süreci yürüttü.

“Ölümlü dünyada iyi bir insan olarak iz bırakmak ve insani erdemleri korumak” teması üzerine düzenlenen konserde, öğrencilerin sadece müzikle değil; kültürel değerler, birlik duygusu ve insani erdemlerle buluşması amaçlandı.

PROFESYONEL DESTEK

Konserde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Attila Özdek ve orkestra ekibinin gönüllü desteği önemli katkı sundu. Öğrencilere sahne deneyimi kazandıran ve projeye destek veren Prof. Dr. Attila Özdek orkestrada yer aldı.

Konserin Genel Sanat Yönetmenliğini üstlenen İngilizce öğretmeni Özlem Güzel, öğrencileri aylar süren hazırlık süreci boyunca çalıştırarak bu organizasyonun ortaya çıkmasında önemli katkı sağladı.

Okulun çeşitli alan ve sınıflarından oluşturulan gençlik korosu; Türk musikisi, halk müziği ve insan temalı eserlerden oluşan repertuvarıyla sahne aldı. Program boyunca öğrenciler hem bireysel performanslarıyla hem de koro uyumuyla izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Seslendirilen eserler arasında; ‘Zahit Bizi Tan Eyleme’, ‘İnsan Olmaya Geldim’, ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’, ‘Yolcu’, ‘İnsan İnsan’, ‘Tamirci Çırağı’, ‘Hor Görme Garibi’ ve ‘Severim Ben Seni’ gibi eserler yer aldı.

Gece, Okul Müdürü Fazilet Uluyurt’un konserde emeği geçenlere çiçek takdimi ve teşekkür konuşmasıyla son buldu. Haber Merkezi