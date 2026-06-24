Beyşehir'in sağlık geleceği yatırımlar şekilleniyor

Konya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz ve beraberindeki heyet Beyşehir’deki sağlık tesislerini inceledi.

Ziyaret kapsamında, daha önce hazırladıkları video ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na seslenerek mesaj gönderen Yeşildağ Şehit Şefik Ayaydın İlkokulu idareci ve öğrencileriyle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Yavuz, Bakanın selamlarını öğrencilere iletti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Doç. Dr. Yavuz, çocukların sağlık alanına gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programına Beyşehir Devlet Hastanesi ziyaretiyle başlayan İl Sağlık Müdürü Yavuz, Başhekim Uzm. Dr. Kutay Güven’den hastanede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Yavuz, tedavi gören hastalar ve yakınlarını da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret eden Yavuz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir’den ilçede sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

İçerişehir Aile Sağlığı Merkezi ile Beyşehir 2 No’lu ve 4 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapan sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Doç. Dr. Yavuz, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm personele teşekkür etti.

Ziyaret kapsamında Beyşehir’de yapımı devam eden sağlık kompleksinde de incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Yavuz, tamamlandığında içerisinde 20 ünitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 9 birimli Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun yer alacağı tesisin ilçenin sağlık altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.