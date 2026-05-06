Konya'nın buluşma noktası olacak

Mekan, zengin menüsü, uygun fiyat politikası ve nitelikli hizmet anlayışıyla Konyalılar ve şehir dışından gelen ziyaretçilere hitap ediyor.

Konya’da sosyal yaşamının yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen Suriçi Avlu Kafe, kapılarını yeni sezon için yeniden açtı.

Meram Belediyesi’nin iştiraki olan PELİTAŞ A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafe, tarihi dokunun modern bir yorumla buluştuğu eşsiz atmosferiyle bu sezon da şehrin en gözde buluşma noktalarından biri olmaya aday.

Tarihe Yolculuk

Suriçi Çarşısı içerisinde konumlanan ve tescilli tarihi yapıların hotele dönüştüğü Sırçalı Hotel ile aynı avlu içinde yer alan Suriçi Avlu Kafe, ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk hissi yaşatıyor. Taş duvarların arasında, ferah bir avlu düzeninde hizmet veren mekân; hem mimarisi hem de huzurlu ortamıyla dikkat çekiyor.

Açıldığı ilk günden itibaren yalnızca Konyalıların değil, şehir dışından gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çeken Suriçi Avlu Kafe, kısa sürede büyük beğeni toplamıştı. Özellikle tarihi atmosferde dostlarla vakit geçirmek ve sakin bir mola vermek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen kafe, yeni sezonda daha zengin bir menü ve geliştirilmiş hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlıyor.

Şehre Kazandırılan Önemli Bir Proje

Sadece otel misafirlerine değil, tüm Konyalılara açık olan bu özel mekân; aileler, arkadaş grupları ve turistler için ideal bir buluşma noktası sunuyor.

Günün her saatine uygun seçenekler barındıran menüsüyle dikkat çeken kafe, uygun fiyat politikasıyla da öne çıkıyor. Sabah kahvaltısından akşam kahvesine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Suriçi Avlu Kafe, kaliteli ürünleri, nitelikli hizmeti ve uygun fiyat politikasıyla da göz dolduruyor.

Meram Belediyesi’nin şehre kazandırdığı önemli projelerden biri olan Suriçi Avlu Kafe, bir yeme-içme mekânı olmanın ötesinde, Konya’nın kültürel mirasını yaşatan tarihle iç içe bir yaşam alanı sunuyor. Tarihi dokunun korunarak şehrin hizmetine sunulan Suriçi Çarşısı’nın bir parçası olan bu özel konsept, ziyaretçilere hem estetik hem de duygusal bir deneyim vadediyor.