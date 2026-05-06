Kur'an bülbülleri Karatay'da yarışacak

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Mahalle Konakları Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Ezber Yarışması düzenleniyor. Yarışmanın ön elemeleri tamamlandı. 294 yarışmacı finalde ter dökecek.

Haber Merkezi
Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen “Mahalle Konakları Arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Ezber Yarışması”nda ön elemeler tamamlandı. 24 mahalle konağında açılan 11 farklı kurstan 294 yarışmacının katıldığı organizasyonda finale kalan isimler final programında bir araya gelecek. 

4-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ön eleme süreci, mahalle konaklarında oluşturulan komisyonlar tarafından yapılıyor. 2 üye ve 1 başkandan oluşan komisyonların değerlendirmesi sonucunda kendi kategorilerinde birinci olan yarışmacılar finale katılmaya hak kazanacak.

Toplam 24 mahalle konağında açılan 11 farklı kurstan 294 yarışmacının katılım sağladığı organizasyonun finali, 7 Mayıs Perşembe günü Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

Finalde değerlendirmeler, müftülük temsilcileri ve kurs hocalarından oluşan jüri heyeti tarafından yapılacak. Yarışma iki farklı kategoride düzenleniyor. Güzel Okuma kategorisinde yarışmacılar Kur’an-ı Kerim’in 1. cüzünden yüzünden okuma yaparken, Ezber Okuma kategorisinde ise namaz sureleri ve Bakara Sûresi’nin son iki ayeti (Âmenerrasûlü) ezbere okunuyor.

Her iki kategoride de ayrı ayrı birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar belirlenecek. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Öte yandan yarışmaya katılan tüm katılımcılara günübirlik gezi programı düzenlenecek.  

