  • Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 3 Mayıs Pazar

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 3 Mayıs Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. işte detaylar..

Ümmü Gülsüm DündarEditör
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

03.05.2026 11:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİANAYURT Caddesi 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİANKARA Caddesi 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİBALDEDE Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİBALLIPINAR Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİBAŞÜSTÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİBELAĞAÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİCİHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİDR.SADIK AHMET Caddesi 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİGÜRŞAHİN Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİMAREŞAL Caddesi 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİNADİDE Sokak 
KONYASELÇUKLUHOROZLUHAN MAHALLESİOCAK Sokak 
03.05.2026 15:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ25804. SOKAK Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26200. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26214. Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİ26222 Sokak 
KONYASELÇUKLUGÜVENÇ MAHALLESİGÜVENÇ Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

03.05.2026 09:30 - 03.05.2026 12:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİHACIGİDEN Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİIŞIKCAN Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİKUYUBAŞI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİSARAYDÜZÜ. Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİTATLISUMAK Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

03.05.2026 09:00 - 03.05.2026 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYTATLICAK MAHALLESİŞEHİT MUSTAFA ÇUHADAR CADDESİ Caddesi 
03.05.2026 10:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİADANA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİSEDİRLER Caddesi 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİŞEHİT HASAN ÇİÇEK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİŞEHİT MUSTAFA DEVECİ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİUZUNHASAN Sokak 
KONYAKARATAYYEDİLER MAHALLESİKEÇECİLER Caddesi 
03.05.2026 11:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10753. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİAKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi 
03.05.2026 12:00 - 03.05.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10604. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10605. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10607. Sokak 
03.05.2026 13:00 - 03.05.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10661. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİ10662. Sokak 
KONYAKARATAYFEVZİÇAKMAK MAHALLESİKENİTRA Caddesi 
03.05.2026 14:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAKARATAYAKABE MAHALLESİDİDİM Sokak 
