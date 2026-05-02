Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 3 Mayıs Pazar
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 3 Mayıs Pazar günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. işte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
03.05.2026 11:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|ANAYURT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|ANKARA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|BALDEDE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|BALLIPINAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|BAŞÜSTÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|BELAĞAÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|CİHAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|DR.SADIK AHMET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|GÜRŞAHİN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|MAREŞAL Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|NADİDE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HOROZLUHAN MAHALLESİ
|OCAK Sokak
03.05.2026 15:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|GÜVENÇ MAHALLESİ
|25804. SOKAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|GÜVENÇ MAHALLESİ
|26200. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|GÜVENÇ MAHALLESİ
|26214. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|GÜVENÇ MAHALLESİ
|26222 Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|GÜVENÇ MAHALLESİ
|GÜVENÇ Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
03.05.2026 09:30 - 03.05.2026 12:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|HACIGİDEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|IŞIKCAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|KUYUBAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|SARAYDÜZÜ. Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|TATLISUMAK Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
03.05.2026 09:00 - 03.05.2026 13:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|TATLICAK MAHALLESİ
|ŞEHİT MUSTAFA ÇUHADAR CADDESİ Caddesi
03.05.2026 10:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|ADANA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|SEDİRLER Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|ŞEHİT HASAN ÇİÇEK SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|ŞEHİT MUSTAFA DEVECİ SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|UZUNHASAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YEDİLER MAHALLESİ
|KEÇECİLER Caddesi
03.05.2026 11:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10753. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi
03.05.2026 12:00 - 03.05.2026 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10604. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10605. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10607. Sokak
03.05.2026 13:00 - 03.05.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10661. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|10662. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ
|KENİTRA Caddesi
03.05.2026 14:00 - 03.05.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|AKABE MAHALLESİ
|DİDİM Sokak