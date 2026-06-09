Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 10 Haziran Çarşamba
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 10 Haziran Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
10.06.2026 01:00 - 10.06.2026 02:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|AFŞAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|AKKÖPRÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|ALTUĞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|ATASEVEN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|BANATLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|GAYRETLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|GÖZET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|İSKAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|KAŞIKCI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|KAYAGEÇİT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|KEVSERHAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|KIZILELMA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|KUNTAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|MESLEK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AYDINLIKEVLER MAHALLESİ
|SARIER Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|ADAKLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|ADAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|AKBULUT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|AKYAMAÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|AMBARCI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|ANANE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|ATA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|ATASEVEN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|BESTE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|BEYAZBENLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|ÇEVREYOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|GEÇİŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|GENCER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|GÖKAL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|GÖKYER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|GÜNYÜZÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|HADİMİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|HALIÖREN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|HEDEF Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|KIYMET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|KUZEY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|MEHTERAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|MÜSTESNA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|ÖZALTIN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|PAŞADAĞI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|SARIER Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|SEDEFKÖY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|ŞAİRAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|TUNCAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|YAĞMUR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|YENİ İSTANBUL Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SEYİT EMRE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|FATİH MAHALLESİ
|ÇEVREYOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|KAYABOĞAZI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|IŞIKLAR MAHALLESİ
|MALAS Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|MEHMET VEHBİ EFENDİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ZEMBİLLİ Caddesi
10.06.2026 08:30 - 10.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|ÇEVREYOLU Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|KUZEY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|MÜSTESNA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|YENİ İSTANBUL Caddesi
10.06.2026 13:30 - 10.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|HEDEF Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|KUZEY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|PAŞADAĞI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEDİR MAHALLESİ
|YENİ İSTANBUL Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|ZEMBİLLİ Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
10.06.2026 09:00 - 10.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|ABİDEYİ HÜRRİYET Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|BAŞHÜYÜK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|BÜYÜKBAYRAM Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|ÇAKILHARMANLAR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|DOLUNAYLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|DÖNÜM Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|GÜN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|HALEDAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|HARMANCIKALAKOVA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|MUALLA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|OKAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|ŞEHİT ZAFER TURAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HARMANCIK MAHALLESİ
|YÜCEDAĞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|AÇIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ALIÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ATIFBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|BAŞHÜYÜK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DEFNE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|DÖNERTAŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|GÜLNUR. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|GÜLOBA Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|HÜRMETLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|KARAKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|KARATEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|KEMERKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|KISACIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|KONURALP SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|SAĞLAM Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|SERİNCAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ŞAHAP Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ŞENKON Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ŞENTEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ŞÜKRAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KARAHÜYÜK MAHALLESİ
|ÜÇKÖŞK Sokak
10.06.2026 09:30 - 10.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|ASLANALİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|AVGIN Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|BAKIRCILAR. Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|BİRAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|DİKBIYIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|GÜLYAĞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|KAZANBENDİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYANBEY MAHALLESİ
|MERAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|AĞILÜSTÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|BİLLUR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|CAZİP Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|ÇAKILIRMAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|ÇALIKLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|ÇINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|DEVİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|DURUNDAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|HARAÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|KARLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|KARSU Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|KAZANBENDİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|MÜHÜR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|PİRALİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|SALİHPAŞA Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|SUDURAĞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|ULUPINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|YORGANCI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AĞAYERİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AHMEDİYE Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AKCAKENT Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ASLANALİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|AŞKABAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ATASEVEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|BALOVA Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|BİNAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|CANBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ÇAKILIRMAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ÇALIKLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|DERYADENİZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ERGENE Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|GÜLEÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|GÜRKÖK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|HARMANCIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|İFFET Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|İLKOKUL Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KADEMELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KALEMCİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KARAALP Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KAZANBENDİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KEFELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KILIÇHAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KILINÇASLAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|KUMOCAĞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|LALEBAHÇE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|LÜTUF Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|MEVLANA... Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ÖZLEYİŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|PATİKA Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|PİRALİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|SARI MEHMET Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|SELBASANÇAYI Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|SONUMUT Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞANVER Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEHİT RAMAZAN ALKAN SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEHİT SELÇUK ALKIŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEMS Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|ŞEMSİ TEBRİZİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|LALEBAHÇE MAHALLESİ
|YAŞAYAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|DÖNÜŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|GÜRNİHAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|OSMAN GAZİ MAHALLESİ
|SELBASANÇAYI Sokak
10.06.2026 12:00 - 10.06.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23301. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23302. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23307. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23308. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23309. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23310. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23311. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23312. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23313. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23314. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23316. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23318. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23319. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23320. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23321. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23322. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23323. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23324. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23325. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23326. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23327. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23328. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23329. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23330. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23331. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23332. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23333. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23334. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23335. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23336. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23342.
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23347. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|23350. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KAVAK MAHALLESİ
|KAVAK Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
10.06.2026 08:30 - 10.06.2026 17:30 tarihleri arasında Yüksek Gerilim Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ÇİÇEK SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|ORMANKAYA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|İLBEYİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|MECİT Sokak
10.06.2026 09:00 - 10.06.2026 18:00 tarihleri arasında Yüksek Gerilim Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21800. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21805. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21806. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21809. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21813. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ESENTEPE MAHALLESİ
|21817. SOKAK Sokak
10.06.2026 09:30 - 10.06.2026 14:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22751. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22752. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22756. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22758. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22797. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22812. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22813. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22826. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|YARMA Caddesi
10.06.2026 13:00 - 10.06.2026 15:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|ALTINOLUK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|HAMDİZADE Sokak