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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 10 Haziran Çarşamba

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 10 Haziran Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 10 Haziran Çarşamba
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

10.06.2026 01:00 - 10.06.2026 02:00 tarihleri arasında Manevra Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİAFŞAR Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİAKKÖPRÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİALTUĞ Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİATASEVEN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİBANATLI Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİGAYRETLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİGÖZET Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİİSKAN Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİKAŞIKCI Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİKAYAGEÇİT Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİKEVSERHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİKIZILELMA Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİKUNTAY Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİMESLEK Sokak 
KONYASELÇUKLUAYDINLIKEVLER MAHALLESİSARIER Caddesi 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİADAKLI Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİADAY Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİAKBULUT Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİAKYAMAÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİAMBARCI Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİANANE Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİATA Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİATASEVEN Caddesi 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİBESTE Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİBEYAZBENLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİÇEVREYOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİGEÇİŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİGENCER Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİGÖKAL Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİGÖKYER Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİGÜNYÜZÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİHADİMİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİHALIÖREN Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİHEDEF Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİKIYMET Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİKUZEY Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİMEHTERAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİMÜSTESNA Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİÖZALTIN Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİPAŞADAĞI Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİSARIER Caddesi 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİSEDEFKÖY Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİŞAİRAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİTUNCAY Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİYAĞMUR Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİYENİ İSTANBUL Caddesi 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSEYİT EMRE Sokak 
KONYASELÇUKLUFATİH MAHALLESİÇEVREYOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİKAYABOĞAZI Sokak 
KONYASELÇUKLUIŞIKLAR MAHALLESİMALAS Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİMEHMET VEHBİ EFENDİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİZEMBİLLİ Caddesi 
10.06.2026 08:30 - 10.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİÇEVREYOLU Caddesi 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİKUZEY Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİMÜSTESNA Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİYENİ İSTANBUL Caddesi 
10.06.2026 13:30 - 10.06.2026 16:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİHEDEF Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİKUZEY Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİPAŞADAĞI Sokak 
KONYASELÇUKLUBEDİR MAHALLESİYENİ İSTANBUL Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİZEMBİLLİ Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

10.06.2026 09:00 - 10.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİABİDEYİ HÜRRİYET Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİBAŞHÜYÜK Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİBÜYÜKBAYRAM Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİÇAKILHARMANLAR Caddesi 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİDOLUNAYLI Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİDÖNÜM Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİGÜN Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİHALEDAR Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİHARMANCIKALAKOVA Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİMUALLA Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİOKAY Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİŞEHİT ZAFER TURAN Sokak 
KONYAMERAMHARMANCIK MAHALLESİYÜCEDAĞ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİAÇIK Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİALIÇ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİATIFBEY Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİBAŞHÜYÜK Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDEFNE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİDÖNERTAŞ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİGÜLNUR. Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİGÜLOBA Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİHÜRMETLİ Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİKARAKÖY Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİKARATEPE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİKEMERKÖY Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİKISACIK Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİKONURALP SOKAK Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİSAĞLAM Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİSERİNCAN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİŞAHAP Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİŞENKON Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİŞENTEPE Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİŞÜKRAN Sokak 
KONYAMERAMKARAHÜYÜK MAHALLESİÜÇKÖŞK Sokak 
10.06.2026 09:30 - 10.06.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİASLANALİ Caddesi 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİAVGIN Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİBAKIRCILAR. Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİBİRAY Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİDİKBIYIK Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİGÜLYAĞI Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİKAZANBENDİ Sokak 
KONYAMERAMAYANBEY MAHALLESİMERAL Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİAĞILÜSTÜ Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİBİLLUR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİCAZİP Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİÇAKILIRMAK Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİÇALIKLI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİÇINAR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİDEVİR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİDURUNDAY Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİHARAÇ Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİKARLI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİKARSU Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİKAZANBENDİ Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİMÜHÜR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİPİRALİLER Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİSALİHPAŞA Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİSUDURAĞI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİULUPINAR Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİYORGANCI Caddesi 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAĞAYERİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAHMEDİYE Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAKCAKENT Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİASLANALİ Caddesi 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİAŞKABAT Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİATASEVEN Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİBALOVA Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİBİNAY Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİCANBEY Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİÇAKILIRMAK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİÇALIKLI Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİDERYADENİZ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİERGENE Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİGÜLEÇ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİGÜRKÖK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİHARMANCIK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİİFFET Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİİLKOKUL Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKADEMELİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKALEMCİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKARAALP Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKAZANBENDİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKEFELİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKILIÇHAN Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKILINÇASLAN Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİKUMOCAĞI Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİLALEBAHÇE Caddesi 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİLÜTUF Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİMEVLANA... Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİÖZLEYİŞ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİPATİKA Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİPİRALİLER Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİSARI MEHMET Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİSELBASANÇAYI Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİSONUMUT Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞANVER Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEHİT RAMAZAN ALKAN SOKAK Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEHİT SELÇUK ALKIŞ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEMS Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİŞEMSİ TEBRİZİ Sokak 
KONYAMERAMLALEBAHÇE MAHALLESİYAŞAYAN Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİDÖNÜŞ Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİGÜRNİHAL Sokak 
KONYAMERAMOSMAN GAZİ MAHALLESİSELBASANÇAYI Sokak 
10.06.2026 12:00 - 10.06.2026 15:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23301. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23302. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23307. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23308. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23309. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23310. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23311. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23312. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23313. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23314. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23316. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23318. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23319. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23320. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23321. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23322. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23323. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23324. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23325. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23326. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23327. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23328. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23329. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23330. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23331. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23332. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23333. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23334. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23335. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23336. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23342. 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23347. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİ23350. Sokak 
KONYAMERAMKAVAK MAHALLESİKAVAK Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

10.06.2026 08:30 - 10.06.2026 17:30 tarihleri arasında Yüksek Gerilim Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİÇİÇEK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİORMANKAYA Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİİLBEYİ Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİMECİT Sokak 
10.06.2026 09:00 - 10.06.2026 18:00 tarihleri arasında Yüksek Gerilim Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21800. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21805. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21806. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21809. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21813. Sokak 
KONYAKARATAYESENTEPE MAHALLESİ21817. SOKAK Sokak 
10.06.2026 09:30 - 10.06.2026 14:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİTAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22751. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22752. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22756. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22758. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22797. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22812. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22813. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22826. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİYARMA Caddesi 
10.06.2026 13:00 - 10.06.2026 15:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİALTINOLUK Sokak 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİHAMDİZADE Sokak 
Ümmü Gülsüm Dündar

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