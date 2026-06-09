Konya'da iş görüşmeleri için ücretsiz servis

İstihdama önemli katkı sunmak için mücadele eden ve bu nedenle birçok çalışmaları gerçekleştiren Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bu doğrultuda özellikle ulaşımı zor olan bölgelere ulaşım konusuna Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile çözüm buluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sunulan ücretsiz ulaşım hizmeti sayesinde, iş arayan vatandaşlar Organize Sanayi Bölgelerindeki firmalarla doğrudan görüşme imkânına kavuşuyor.

Hafta içi her Salı saat 13.30 ve her Perşembe saat 10.00’da Konya İŞKUR İl Müdürlüğü önünden hareket eden servisler Organize Sanayi Bölgelerine giderek vatandaşa ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor.