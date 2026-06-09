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Konya'da iş görüşmeleri için ücretsiz servis

Konya İŞKUR İl Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle iş görüşmesi yapmaya gidecek vatandaşlar için ulaşımı zor olan bölgeler için ücretsiz ulaşım hizmeti sunuluyor.

Konya'da iş görüşmeleri için ücretsiz servis
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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İstihdama önemli katkı sunmak için mücadele eden ve bu nedenle birçok çalışmaları gerçekleştiren Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bu doğrultuda özellikle ulaşımı zor olan bölgelere ulaşım konusuna Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile çözüm buluyor. 

Konya'da iş görüşmeleri için ücretsiz servis

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Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sunulan ücretsiz ulaşım hizmeti sayesinde, iş arayan vatandaşlar Organize Sanayi Bölgelerindeki firmalarla doğrudan görüşme imkânına kavuşuyor.

Konya'da iş görüşmeleri için ücretsiz servis

Hafta içi her Salı saat 13.30 ve her Perşembe saat 10.00’da Konya İŞKUR İl Müdürlüğü önünden hareket eden servisler Organize Sanayi Bölgelerine giderek vatandaşa ücretsiz ulaşım imkanı sunuyor. 

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