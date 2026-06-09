Konyalılar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya dahil 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Konyalılar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda!
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı (Beyşehir, Seydişehir, Akşehir ve Ilgın gibi büyük ilçeler) ve Eskişehir'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Konya'ya müjde! Çiftçi kuyuları 4 ay geç açtı
Bu Habere de Bak
Konya'ya müjde! Çiftçi kuyuları 4 ay geç açtı
AA

Bakmadan Geçme

Karatay'da vatandaş sordu, Başkan Kılca cevapladı
Karatay'da vatandaş sordu, Başkan Kılca cevapladı
Konyaspor'da karar haftası
Konyaspor’da karar haftası
Konya'da sahte içki üreticisine emniyetten darbe!
Konya'da sahte içki üreticisine emniyetten darbe!
Konya'da nefes kesen görsel şölen! Yağışlarla yeniden canlandı
Konya'da nefes kesen görsel şölen! Yağışlarla yeniden canlandı
Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
Konya şehidini gözyaşlarıyla uğurladı
Konya'da trafikte şov pahalıya patladı!
Konya'da trafikte şov pahalıya patladı!