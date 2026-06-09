Konyalılar dikkat: Kuvvetli sağanak kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya dahil 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Manisa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı (Beyşehir, Seydişehir, Akşehir ve Ilgın gibi büyük ilçeler) ve Eskişehir'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.