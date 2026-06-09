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Konya'da bugün kimler vefat etti? 9 Haziran Salı günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 9 Haziran Salı günü 17 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 9 Haziran Salı günü
Şerife KayaEditör
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Bugün Konya'da vefat edenler:

  1. RAMAZAN ÇAKMAK
    BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
     
  2. RAHİM BAĞ
    KAĞNICILAR MEZARLIĞI
     
  3. AYNUR YILMAZ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  4. MUHAMMET ÇEVİK
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  5. ABDULLAH EVCİMEN
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  6. CEMİLE UYSAL
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  7. SEMİYE HEPÇİFTÇİ
    KARAASLAN MEZARLIĞI
     
  8. HASİBE BULAN
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  9. NAZİK ÖZKAN
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  10. ÜLKÜ ÖRTÜLÜ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  11. NURHAN ŞEN
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  12. HASAN DEMİRCİ
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  13. NAZİK ÖZKAN
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  14. NURİYE AKYURT
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  15. MUHARREM SAYAR
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  16. İBRAHİM YILDIRIM
    YAZIR MEZARLIĞI
     
  17. ELMAS NAVRUZ
    ÜÇLER MEZARLIĞI
Şerife Kaya

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