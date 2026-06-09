Konya'da bugün kimler vefat etti? 9 Haziran Salı günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 9 Haziran Salı günü 17 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- RAMAZAN ÇAKMAK
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
- RAHİM BAĞ
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
- AYNUR YILMAZ
ÜÇLER MEZARLIĞI
- MUHAMMET ÇEVİK
ÜÇLER MEZARLIĞI
- ABDULLAH EVCİMEN
MUSALLA MEZARLIĞI
- CEMİLE UYSAL
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- SEMİYE HEPÇİFTÇİ
KARAASLAN MEZARLIĞI
- HASİBE BULAN
ÜÇLER MEZARLIĞI
- NAZİK ÖZKAN
ARAPLAR MEZARLIĞI
- ÜLKÜ ÖRTÜLÜ
YAZIR MEZARLIĞI
- NURHAN ŞEN
YAZIR MEZARLIĞI
- HASAN DEMİRCİ
YAZIR MEZARLIĞI
- NAZİK ÖZKAN
ARAPLAR MEZARLIĞI
- NURİYE AKYURT
YAZIR MEZARLIĞI
- MUHARREM SAYAR
ÜÇLER MEZARLIĞI
- İBRAHİM YILDIRIM
YAZIR MEZARLIĞI
- ELMAS NAVRUZ
ÜÇLER MEZARLIĞI