Konya'nın bu ilçesinde belediyeden çiftçilere önemli hizmet

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dijital Toprak Analiz Cihazı ile birlikte şehrin verimli arazilerinin toprak analizlerinin daha kolay yapılacağını kaydetti. Başkan Ustaoğlu, "Seydişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesine kazandırılan Dijital Toprak Analiz Cihazı ile üreticilerin topraklarının PH, Azot, Fosfor, Potasyum durumu ve analiz sonucuna göre hangi gübreleri, ne zaman, hangi miktarda kullanacağının bilgisini kolayca elde edebileceklerini" belirtti. "Bunun yanı sıra cihaz, ekilecek ürüne göre analiz yaparak verimin artırılmasına da katkı sağlayacak. Yıllar sonra aynı arazilerin toprak analizlerinin karşılaştırması mümkün olan analiz cihazımızla topraklarımızı koruma altına alacağız” dedi.

TARIM BİLİMSEL YAPILACAK

Toprak Analiz cihazı sayesinde artık üreticilerin herhangi bir laboratuvara gitmeden yerinde analiz yaptırabileceğini belirten Başkan Ustaoğlu; “Bizler biliyoruz ki kalkınma yerelden, üretim ise topraktan başlar. Yıllardır "atadan kalma" usullerle, toprağımızın neye ihtiyacı olduğunu tam kestiremeden yapılan gübreleme ve ekim dönemi artık geride kalıyor. Belediyemize kazandırdığımız bu cihaz sayesinde, Toprağın röntgeni çekilerek hangi tarlaya hangi ürünün ekileceğini, toprağın hangi minerale aç olduğunu bilimsel verilerle görebilecek, kontrolsüz ilaç ve gübre kullanımını engelleyerek toprağımızı ve su kaynaklarımızı gelecek nesillere en sağlıklı haliyle devrederek doğayı korumuş olacağız. Ayrıca gereksiz ve yanlış gübre kullanımının önüne geçerek üreticimizin cebini koruyacak, doğru analize dayalı ekimle, hasat döneminde çok daha yüksek rekolteler elde edeceğiz” dedi.

TOPRAĞIN VERİMİ, ÇİFTÇİLERİN GELİRİ ARTACAK

Bu cihaz sadece teknik bir ekipman değil, belediyemizin üretim odaklı vizyonunun bir simgesidir diyen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu; “Tarımsal teknolojileri devreye sokup yüksek verim elde edebileceğimiz bir sistemi kurmak için yola çıktık. Cihaz sayesinde azot, fosfor, potasyum dahil en az 8 farklı değerin ölçümü ile toprak ph, toprak tipi, organik madde, kil, katyon değişim kapasitesi ölçülebilecek. Toprağın verimini, çiftçilerimizin gelirini arttıramaya vesile olacak olan bu cihaz aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, toprak analizi yaptırmak isteyenlerin Seydişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak toprak ölçümlerini yaptırabileceklerini belirtti.

