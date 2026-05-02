Konya'da pazar sabahı trafik duracak!
Konya Büyükşehir Belediyesi, düzenlenecek 5. Uluslararası Yarı Maraton kapsamında bazı güzergâhların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Haberin Özeti
- • Konya Büyükşehir Belediyesi, 5. Uluslararası Yarı Maratonu nedeniyle pazar sabahı 07.00-12.00 saatleri arasında bazı güzergâhları trafiğe kapatacak.
- • Maraton 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koşulacak olup, Mevlana Caddesi, Alaaddin Tepesi gibi merkezi noktaları kapsıyor.
- • Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif yolları kullanmaları ve yönlendirme tabelalarına uymaları gerektiği vurgulandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maraton çerçevesinde 5 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre parkurları belirlendi. Buna göre 5 kilometre güzergahı Aslanlı Kışla Caddesi, Mevlana Müzesi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Tepesi ve Güngör Sokak’tan oluşacak.
10 kilometre parkuru ise Mevlana Kültür Merkezi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Tepesi, Belh Kavşağı ve Fetih Caddesi güzergahını kapsayacak.
21 kilometre parkuru kapsamında ise Mevlana Kültür Merkezi’nden başlayacak koşu; Mevlana Caddesi, Atatürk Anıtı, Konya Millet Bahçesi, Evliya Çelebi Parkı, Yeni Meram Caddesi, Alaaddin, Belh Kavşağı ve Fetih Caddesi üzerinden tamamlanacak.
Öte yandan 5. Uluslararası Yarı Maraton dolayısıyla saat 07.00 ile 12.00 arasında söz konusu güzergâhların trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Yetkililer, etkinlik süresince güzergâh boyunca trafik akışında geçici düzenlemeler yapılacağını belirterek sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergâhları kullanmaları ve yönlendirme tabelalarına uymaları gerektiğini vurguladı.