Konya heyeti Ankara'ya çıkartma yaptı

Başkan Altay ayrıca, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile yükseköğretim ve hizmetlere dair verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara Valisi Yakup Canbolat ile eski başsavcı ve emniyet müdürünü ziyaret ederek hasbihal etti.

Konya heyeti, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek şehirdeki devam eden ve planlanan sağlık yatırımlarını istişare etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer ve Hasan Ekici ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu ziyaret etti. Yapılan görüşmede Konya heyeti, Bakan Memişoğlu ile birlikte şehirde devam eden ve planlanan sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Vali Akın ve Başkan Altay, Ankara ziyaretleri kapsamında daha önce Konya’da görev yapan Ankara Valisi Yakup Canbolat ile de bir araya geldi.

Başkan Altay, daha önce Konya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ile önceki dönem Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’i de ziyaret etti.

Başkan Altay, Ankara programı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı da ziyaret etti.

Ankara’da gerçekleştirdikleri temasları değerlendiren Başkan Altay,

‘Sayın Valimiz ve Milletvekillerimizle birlikte Sağlık Bakanımız ile görüşerek Konya’da devam eden ve planlanan yatırımları istişare ettik. Kıymetli Bakanımıza şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum’ dedi.

Başkan Altay,

‘Bir dönem şehrimizde görev yapan Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’le de bir araya gelerek hasbihal ettik. Ayrıca YÖK Başkanımız ve TİKA Başkanımızla da yükseköğretim alanındaki ve gönül coğrafyamızda yürütülen hizmetlere dair verimli istişarelerde bulunduk. Nazik kabulleri için kendilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum’

açıklamalarını yaptı.

