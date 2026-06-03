Uzmanından uyarı, Konya'da tehlike geçmedi!

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Konya’yı da ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Kadıoğlu, meteorolojik kuraklığın büyük ölçüde hafiflediğini, hidrolojik kuraklığın ise devam ettiğini belirterek, "Özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu'nun bazı kesimleri ve Batı Karadeniz'de su kaynaklarının toparlanması için zamana ihtiyaç var" dedi.

Kadıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) nisan ayı Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) haritalarını değerlendirdi. SPI'nın bir bölgedeki yağış miktarını tarihsel ortalamalarla karşılaştıran uluslararası bir kuraklık göstergesi olduğunu anımsatan Kadıoğlu, kısa süreli ve uzun süreli değerlendirmelerin farklı sonuçlar ortaya koyabildiğini söyledi.

KARAR VERMEK İÇİN ERKEN

Kadıoğlu, son aylarda birçok bölgede görülen yoğun yağışların meteorolojik ve tarımsal kuraklık üzerindeki baskıyı azalttığına işaret ederek, "Son 3 aylık SPI haritalarında Türkiye'nin önemli bölümünde çok nemli ve olağanüstü nemli koşullar görülüyor, bu tablo, ilkbaharda yaşanan kuvvetli yağışları ve bazı bölgelerdeki taşkınları açıklıyor. Ancak kuraklığın gerçekten sona erip ermediğini anlamak için daha uzun dönemli göstergelere bakmak gerekiyor “ifadelerini kullandı.

YAĞIŞ EKSİKLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Son 24 aylık SPI haritalarının Türkiye'nin uzun vadeli su durumunu ortaya koyduğunu belirten Kadıoğlu, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde önemli yağış eksikliklerinin devam ettiğini vurguladı. Kadıoğlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Manisa çevresinde iki yıllık ölçekte şiddetli ve yer yer olağanüstü kuraklık koşullarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Son aylarda gelen yağışlar yüzeydeki kuraklık belirtilerini azaltmış olabilir ancak uzun yıllar içinde oluşan su açığı birkaç ayda kapanmaz. Özellikle yer altı suları ve büyük havzaların yeniden dengelenmesi için uzun süreli yağışlara ihtiyaç var" dedi.

UZUN DÖNEMLİ ETKİLER SÜRÜYOR

Özellikle Konya Kapalı Havzası gibi yoğun yer altı suyu kullanımının bulunduğu bölgelerde uzun dönemli kuraklık etkilerinin devam ettiğini belirten Kadıoğlu, yağışlı dönemin tarımsal üretim açısından olumlu bir gelişme olduğunu ancak su tasarrufundan vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.