Konya'dan uçan umut Nisanur'a can oldu

Konya'da beyin ölümü gerçekleşen bir çocuğun bağışlanan karaciğeri, Bursa'da yaşayan 5 yaşındaki Nisanur'a umut oldu.

Konya'dan uçan umut Nisanur'a can oldu
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Bursa'da 13 Temmuz 2022'de mantardan zehirlenen 5 yaşındaki Nisanur Yavuz'un karaciğeri iflas etti ve acil nakil gerekti.
  • Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın karaciğeri, TSK uçağıyla Bursa'ya getirildi.
  • Ömrü 24 saatten az kalan Nisanur, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen acil ameliyatla nakil sayesinde hayata tutunmayı başardı.

Bursa'da 4 yıl önce yediği mantardan zehirlenip, karaciğeri iflas eden ve kadavradan nakille hayata dönen Nisanur Yavuz (9), ikinci hayatının 4'üncü doğum gününü, kendisini yaşama döndüren doktorları ile kutladı. 

Konya'dan uçan umut Nisanur'a can oldu

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İnegöl ilçesinde yaşayan Yavuz ailesi, 13 Temmuz 2022’de ormandan topladığı kızıl mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, bu mantardan yedi. Yemeğin ardından 2 yetişkin ve ailenin 5 yaşındaki küçük kızı Nisanur Yavuz zehirlendi. Diğer aile bireyleri kusma ve ishal şikayetlerinin ardından başvurdukları hastanede tedaviyle sağlığına kavuştu. Ancak Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumunun daha da ağırlaşması üzerine de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nisanur için doktorlar 'acil karaciğer' bağışı talep etti.

Konya'dan uçan umut Nisanur'a can oldu

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Endişeli bekleyiş devam ederken; Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen kalbi aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki ayrı hastaya umut olan Asel Hafsa İnal'ın (2) karaciğerinin de Nisanur’a verilmesi kararlaştırıldı. Asel Hafsa İnal’ın alınan karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Konya'dan Bursa'ya getirildi. 24 saatten az bir ömrü kalan Nisanur, 15 Temmuz'da acil ameliyata alınarak nakil gerçekleştirildi.

DHA

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