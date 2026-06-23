Konya'dan uçan umut Nisanur'a can oldu

Bursa'da 4 yıl önce yediği mantardan zehirlenip, karaciğeri iflas eden ve kadavradan nakille hayata dönen Nisanur Yavuz (9), ikinci hayatının 4'üncü doğum gününü, kendisini yaşama döndüren doktorları ile kutladı.

İnegöl ilçesinde yaşayan Yavuz ailesi, 13 Temmuz 2022’de ormandan topladığı kızıl mantarı, mangalda pişirdi. Aileden yaklaşık 15 kişi, bu mantardan yedi. Yemeğin ardından 2 yetişkin ve ailenin 5 yaşındaki küçük kızı Nisanur Yavuz zehirlendi. Diğer aile bireyleri kusma ve ishal şikayetlerinin ardından başvurdukları hastanede tedaviyle sağlığına kavuştu. Ancak Nisanur'un yaşının küçük olması ve bağışıklık sisteminin gelişmemiş olması nedeniyle durumu ağırlaştı. İlk olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Nisanur, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumunun daha da ağırlaşması üzerine de Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nisanur için doktorlar 'acil karaciğer' bağışı talep etti.

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Endişeli bekleyiş devam ederken; Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen kalbi aynı adı taşıyan Asel Lina'ya, böbrekleriyle de iki ayrı hastaya umut olan Asel Hafsa İnal'ın (2) karaciğerinin de Nisanur’a verilmesi kararlaştırıldı. Asel Hafsa İnal’ın alınan karaciğeri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Konya'dan Bursa'ya getirildi. 24 saatten az bir ömrü kalan Nisanur, 15 Temmuz'da acil ameliyata alınarak nakil gerçekleştirildi.