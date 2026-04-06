Konya'daki ekiplerin nefes kesen kedi mesaisi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde terk edilmiş binada mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerine zor anlat yaşattı. Açlıktan bitap düşen kedi, görevlilerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Yeni Mahalle'de sahipleri yurtdışında olduğu için kullanılmayan 4 katlı bir binada meydana geldi. Bodrum katından gelen kedi miyavlamalarını duyan hayvansever Arife Gökçenoğlu, durumu fark ederek kediyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. 

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, bodrum katının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Bunun üzerine pencereyi açan ekipler, ucunda urgan bulunan bir aparatla kurtarma çalışması başlattı. Karanlık ortam nedeniyle kediyi görebilmek için cep telefonu kamerasından yararlanan ekipler, aynı zamanda içeri mama ulaştırarak kediyi hayatta tutmaya ve urganı yaklaştırmaya çalıştı.

 Uzun süren çabanın ardından kedinin vücuduna urganı geçirmeyi başaran ekipler, dikkatli bir şekilde yukarı çekerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Açlıktan bitkin düştüğü gözlenen kediye mama ve su verildi. Kedinin kurtarılmasının ardından büyük mutluluk yaşayan Gökçenoğlu, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Bırakılsa ölüp gidecekti. Günlerdir aç kalmış, çok zayıflamıştı" dedi.

