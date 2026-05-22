Konya dahil 7 ilde nefes kesen operasyon

DHADemirören Haber Ajansı
  • Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
  • MASAK raporları doğrultusunda, 3.6 milyar TL işlem hacmine sahip hesaplardaki para transferi aracılığı belirlendi.
  • Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli Konya dahil 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar ve MASAK raporları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 3 milyar 600 milyon TL işlem hacmine sahip hesapları incelemeye aldı. İncelemede, şüphelilerin yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para transferine aracılık ettiği belirlendi. Ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Mersin ve Konya'da 18 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto cüzdanlarına da tedbir kararı kapsamında el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

