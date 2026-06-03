Konya’da zararlılara karşı tuzaklar kuruldu

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin yürüttüğü zararlı takip ve erken uyarı çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda, Akşehir İlçe Müdürü Halil İbrahim Önder'in koordinasyon ve kontrolünde, İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından kiraz ve elma bahçelerinde ekonomik kayıplara neden olabilen kiraz sineği, kahverengi kokarca, elma iç kurdu ve Akdeniz meyve sineğine (AMS) yönelik izleme tuzakları kurularak kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller kapsamında tuzaklardan elde edilen veriler değerlendirilerek zararlı popülasyonlarının gelişimi takip edilmekte, mücadele zamanlarının doğru belirlenmesi ve üreticilerimizin zamanında bilgilendirilmesi sağlanıyor. Erken uyarı sistemleri ve düzenli saha gözlemleri sayesinde hastalık ve zararlılarla mücadelede etkinlik artırılmakta, gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilerek çevrenin korunmasına ve ürün kalitesinin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Konu hakkında yapılan açıklamada, “İlçe Müdürlüğümüz, bölgemizin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan kiraz ve elma başta olmak üzere tüm meyve bahçelerinde üreticilerimizin yanında olmaya ve bitki sağlığı çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam etmektedir” denildi.

