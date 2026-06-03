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Konya Yunak'ta yüksekokul öğrencileri kep attı

Konya'nın Yunak ilçesinde yüksekokul öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı.

Konya Yunak'ta yüksekokul öğrencileri kep attı
AA
AAAnadolu Ajansı
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Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık ile Maliye bölümlerinden mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Konya Yunak'ta yüksekokul öğrencileri kep attı

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Yunak Meslek Yüksekokulu Müdürü Mahmut Sami Duran, okulun akademik çalışmalarının yanı sıra ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunduğunu kaydetti. Duran, mezun olan öğrencilere meslek yaşamlarında başarı diledi.

Tören, dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından onur belgesi, başarı plaketi ve çeşitli ödüller verilmesiyle sona erdi. Programa, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.
 

AA

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