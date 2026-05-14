  Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar

Konya'nın Karapınar ilçesinde göç yolculuğundaki pelikan sürüsü tarlada mola verdi. Tarlada pelikanları gören vatandaş o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı
Haberin Özeti

  • Konya'nın Karapınar ilçesinde göç yolculuğundaki bir pelikan sürüsü tarlada mola vererek vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
  • Çiftçi Emre Elibol, elektrik akımına kapılarak ölen bir pelikan bulduğunu ve bu duruma çok üzüldüğünü ifade etti.
  • Yasin Kuzu ise bölgede ilk kez toplu pelikan gördüğünü, balıkçıl oldukları için mısır veremediğini ve anı olarak kaydettiğini belirtti.

 Konya'nın Karapınar ilçesinde göç yolculuğundaki bir pelikan sürüsü Uzunkaş mevkiinde tarlaya indi.

Tarlada pelikanları gören vatandaş o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi. 

Konya Karapınar'da göç yolundaki pelikan sürüsü, dinlenmek için Uzunkaş mevkiindeki tarım arazilerine iniş yaptı.

Elektrik akımına kapıldığı düşünülen pelikanı bulan çiftçi Emre Elibol, kanadını açarak, "İki metre kanat var. Ayaklara bak, bu pelikan mıydı" şeklinde konuşurken, gagasını "Değnek gibi" diye tarif ederek o anlara telefonla kaydetti. 

Elibol, "Bahar ayının gelmesiyle beraber pelikanların göç mevsimi başladı. Tarlalarımızdan falan geçiyorlar zaman zaman tarlalarımıza iniyorlar. Burada karnını doyuruyorlar. Ne yazık ki birisi elektrik direğinde akıma kapılmış ölmüş. Çok üzüldük, olmaması gereken bir şeydi ama olmuş artık" dedi.

İlk kez bu kadar yakından pelikan gören çiftçiler, dev kuşları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

“Ambardan mısır getirdik ama veremedik kaçtılar”

Çiftçi Yasin Kuzu ise, "Bugün normalde her gün olduğu gibi işimize geldik. 

Kuşları görünce telefon ile kayda aldım hem insanlar görsün hem de anı kalsın istedim. Normalde bizim bölgemizde leylek sürüleri görülürdü.

 İlk defa şahit olunca anı olsun istedim. Sürekli uçup gidiyorlardı. Bizim tarlamızda ilk defa pelikanları bu şekilde toplu olarak gördüm. Ambardan mısır getirdik ama balıkçıl bir tür oldukları için veremedik kaçtılar. Benim de hoşuma gitti bu şeklide kayda aldım" şeklinde konuştu.

