Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar

Yasin Kuzu ise bölgede ilk kez toplu pelikan gördüğünü, balıkçıl oldukları için mısır veremediğini ve anı olarak kaydettiğini belirtti.

Çiftçi Emre Elibol, elektrik akımına kapılarak ölen bir pelikan bulduğunu ve bu duruma çok üzüldüğünü ifade etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde göç yolculuğundaki bir pelikan sürüsü tarlada mola vererek vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde göç yolculuğundaki bir pelikan sürüsü Uzunkaş mevkiinde tarlaya indi.

Tarlada pelikanları gören vatandaş o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.

Elektrik akımına kapıldığı düşünülen pelikanı bulan çiftçi Emre Elibol, kanadını açarak, "İki metre kanat var. Ayaklara bak, bu pelikan mıydı" şeklinde konuşurken, gagasını "Değnek gibi" diye tarif ederek o anlara telefonla kaydetti.

Elibol, "Bahar ayının gelmesiyle beraber pelikanların göç mevsimi başladı. Tarlalarımızdan falan geçiyorlar zaman zaman tarlalarımıza iniyorlar. Burada karnını doyuruyorlar. Ne yazık ki birisi elektrik direğinde akıma kapılmış ölmüş. Çok üzüldük, olmaması gereken bir şeydi ama olmuş artık" dedi.

“Ambardan mısır getirdik ama veremedik kaçtılar”

Çiftçi Yasin Kuzu ise, "Bugün normalde her gün olduğu gibi işimize geldik.

Kuşları görünce telefon ile kayda aldım hem insanlar görsün hem de anı kalsın istedim. Normalde bizim bölgemizde leylek sürüleri görülürdü.

İlk defa şahit olunca anı olsun istedim. Sürekli uçup gidiyorlardı. Bizim tarlamızda ilk defa pelikanları bu şekilde toplu olarak gördüm. Ambardan mısır getirdik ama balıkçıl bir tür oldukları için veremedik kaçtılar. Benim de hoşuma gitti bu şeklide kayda aldım" şeklinde konuştu.