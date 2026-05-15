  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da sokak hayvanları için toplanıldı: Vali Akın başkanlık etti

Konya'da sokak hayvanları için toplanıldı: Vali Akın başkanlık etti

Konya'da düzenlenen 'İl Hayvanları Koruma Kurulu' toplantısında sahipsiz hayvanlara yönelik alınacak tedbir ve öneriler istişare edildi.

Konya'da sokak hayvanları için toplanıldı: Vali Akın başkanlık etti
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik alınacak tedbirleri görüştü.
  • Toplantıda sahipsiz hayvanlar için yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler, öneriler ve kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.
  • Önceki kurul kararları doğrultusunda, Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanları'nın yapım aşamaları da gözden geçirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleşen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Yavuz Güner, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Vekili J.Alb. Durmuş Yöndem, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve STK Temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Konya genelinde yürütülen hayvanları koruma faaliyetlerine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Konya'da hayvanları koruma faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili sunumlarla başlayan toplantıda, sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirilmeye alındı.

Konya'da 35 özel birey asker oldu!
Bu Habere de Bak
Konya'da 35 özel birey asker oldu!

Toplantıya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe belediye başkanları katılarak can dostlarımız için alınacak önlemleri istişare etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ayrıca bir önceki “İl Hayvan Hakları Kurulu” toplantısında alınan kararlar neticesinde Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanları’nın yapım aşamaları gözden geçirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Hayvanları Koruma Kurulu, şehirdeki sahipsiz hayvanların durumunu değerlendirdi.

Toplantıda yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon konuları da istişare edildi.

DOSD Meram'da ailelere yönelik önemli seminer
Bu Habere de Bak
DOSD Meram’da ailelere yönelik önemli seminer

Sıkça Sorulan Sorular

1. İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun görevi nedir?

İl Hayvanları Koruma Kurulu; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yerel düzeyde hayvanların korunması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve sahipsiz hayvanların yönetimiyle ilgili kararlar alan denetimler yapan valilik bünyesindeki kuruldur. Amacı İldeki sahipsiz hayvanların korunması, beslenmesi, kısırlaştırılması, aşılanması ve sahiplendirilmesi süreçlerini planlamak, hayvanlara yönelik şiddeti önlemek için yerel tedbirler almaktır.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Merkez Bankası başkanı Konya'da! Karahan'dan Altay'a ziyaret
Merkez Bankası başkanı Konya’da! Karahan’dan Altay’a ziyaret
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü