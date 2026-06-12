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Konya'da şiddet ve zorbalığa karşı kurumsal mücadele

Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 'Okullarda Şiddet ve Zorbalığı Önlemeye Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Modeli' projesinin sözleşmesi imzalandı.

Konya'da şiddet ve zorbalığa karşı kurumsal mücadele
Şerife KayaEditör
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Konya’da okularda şiddet ve zorbalığa karşı önemli bir projede imzalar atıldı. Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 2026 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Okullarda Şiddet ve Zorbalığı Önlemeye Yönelik Kurumsal Kapasite Geliştirme Modeli” projesinin sözleşmesi imzalandı.

Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı arasında gerçekleştirilen imza töreniyle proje resmiyet kazandı.Karatay Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek proje kapsamında; okullarda şiddet, akran zorbalığı, dijital zorbalık ve siber zorbalık risklerinin erken dönemde tespit edilmesi, güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir kurumsal müdahale modelinin oluşturulması amaçlanıyor.

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Proje ile eğitim yöneticileri, öğretmenler, rehberlik servisleri ve ilgili paydaşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi; önleyici, koruyucu ve müdahale edici uygulamaların sistematik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitim, danışmanlık ve model geliştirme çalışmalarıyla okullarda daha güvenli, kapsayıcı ve destekleyici öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlanacak. Şerife Kaya 
 

Şerife Kaya

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