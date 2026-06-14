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  • Konya'da özel yurtta öğrenciye şiddet! Görevli tutuklandı

Konya'da özel yurtta öğrenciye şiddet! Görevli tutuklandı

Konya'nın Bozkır ilçesindeki özel erkek öğrenci yurdunda kalan küçük yaştaki bir öğrencinin darbedildiği anın görüntüsü yayılıd,görevli hakkında soruşturma açıldı.

Konya'da özel yurtta öğrenciye şiddet! Görevli tutuklandı
AA
AAAnadolu Ajansı
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İlçedeki özel bir erkek öğrenci yurdunda kalan bir öğrencinin görevli M.G. tarafından darbedildiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA

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