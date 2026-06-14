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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 14 Haziran Pazar günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 14 Haziran Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 14 Haziran Pazar günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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Konya'daki nöbetçi eczaneler;

1. BÖLGE (SELÇUKLU)    NESLİHAN    
            FERHUNİYE MAHALLESİ AŞIK HALİL SOKAK NO:3C SELÇUKLU
(SELÇUKLU 7 NOLU ASM YANI, SELÇUKLU GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ YANI)
410 06 16


2. BÖLGE (SELÇUKLU)    AKSOY    
            AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO: 4H SELÇUKLU
(BAŞKENT HAST.KARŞISI YANI)
247 81 97


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    BAYRAK    
            KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:236B MERAM
(MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
324 23 24


4. BÖLGE (MERAM)    CEMRE    
            YAKA MAHALLESİ ÖNÇAKILLAR SOKAK NO:4B MERAM
(HUZUREVİNE ÇIKAN YOKUŞ BAŞI- 47 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
325 20 03


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    BEKAROĞLU    
            ŞEMSİ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:139A KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN İLERİSİ)
352 04 27


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    ŞAKALAK    
            KONEVİ MAHALLESİ SAİTPAŞA CADDESİ NO:9C MERAM
(ÖZEL ANIT HASTANESİ YANI-MUHACİR PAZARI CİVARI)
350 53 46


7. BÖLGE (KARATAY)    EROĞLU    
            ÇİMENLİK MH. AK ALİ EFENDİ SK. B BLOK 1.GİRİŞ NO:3G KARATAY
(FETİH CADDESİ CİVARI,72 NOLU HATİCE FAİK NÜKTE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0501 620 81 98


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    İPEK    
            MEHMET AKİF MAHALLESİ SEFERHİSAR CADDESİ NO:33A SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
246 46 51


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    POLEN    
            MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ B BLOK 1. GİRİŞ NO:57B SELÇUKLU
(EYÜP SULTAN CADDESİ ÜZERİ, 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, FORUM CENTER AVM)
503 59 92


10. BÖLGE (SELÇUKLU)    EYÜP    
            SELAHADDİN EYYÜBİ MAHALLESİ AHMET YESEVİ CADDESİ NO:22C SELÇUKLU
(LOKMAN HEKİM SAĞLIK LİSESİ KARŞISI, ASLAN YATAĞANLI FIRIN YANI)
0551 090 47 20


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    ÖZTÜRK    
            BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ CADDESİ NO:17D SELÇUKLU
()
241 55 00


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    ÖZEKİN    
            AYMANAS MAHALLESİ ARGITHAN SOKAK NO:30C MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ ZAFER ORTAOKULU ARKASI )
353 38 03

Ümmü Gülsüm Dündar

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