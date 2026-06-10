Konya'da MAS Trailer'den önemli başarı

Konya’da sektörün önemli ve öncü firması olan MAS Trailer, UNECE R156 kapsamında gerçekleştirilen SUMS (Software Update Management System-Yazılım Güncelleme Yönetim Sistemi) denetimini başarıyla tamamlayarak yine ilklerden oldu. Konya’nın son yıllarda otomotiv yan sanayi, treyler ve üstyapı üretiminde Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, uluslararası standartlara uyumun artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Konya merkezli tanker ve silobas üreticisi MAS Trailer, otomotiv sektöründe giderek daha fazla önem kazanan UNECE R156 kapsamında gerçekleştirilen SUMS (Software Update Management System) denetimini başarıyla tamamladı. Söz konusu denetim yalnızca MAS Trailer için değil, elektronik sistemler ve yazılım tabanlı ekipmanlar kullanan tüm otomotiv, treyler ve üstyapı üreticileri açısından da önem taşıyor. Avrupa pazarlarına ihracat yapan veya yapmayı hedefleyen firmaların, önümüzdeki dönemde benzer uyumluluk süreçlerine daha fazla önem vermesi bekleniyor.

MAS Trailer Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sıtkı Çınar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘Konya bugün yalnızca tarım makineleri veya geleneksel sanayi üretimiyle değil, otomotiv yan sanayi ve treyler üretimiyle de Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri konumundadır. Bu nedenle uluslararası standartlara uyum sağlayan her adım, sadece firmamız için değil, şehrimizin sanayi ekosistemi için de değer taşımaktadır. UNECE R156 kapsamında başarıyla tamamladığımız bu süreç, Konya sanayisinin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önemlidir.’

Denetim sürecinde firmanın yazılım güncelleme yönetimi, izlenebilirlik altyapısı, süreç güvenliği ve kayıt sistemleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda MAS Trailer’ın ilgili standartların gerekliliklerini karşıladığı tescillendi.

Sektör temsilcileri, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası pazarlarda teknik mevzuatların her geçen gün daha fazla önem kazandığını belirtirken, Konya’daki üreticilerin bu dönüşüme hazırlıklı olmasının rekabet gücü açısından kritik olduğunu ifade etti.

