Konya'da makine ve asansör sektörü masaya yatırıldı

Konya Ticaret Odası’nda, sektörlerin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan üyelerden dinlemek amacıyla düzenlenen Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları devam ediyor. 38. Makine Ekipmanları ve Asansör İmalatı Meslek Komitesi ile 39. Makine ve Ekipmanlarının Toptan Ticareti Meslek Komitesi üyelerinin katılımıyla Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı Konya Ticaret Odası’nda yapıldı. Toplantıda, sektör temsilcileriyle bir araya gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, üyelerin talep ve önerilerini dinleyerek sektörün güncel durumuna ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.

“KONYA’NIN SANAYİ GÜCÜ BİR TESCİLLENDİ

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2025” araştırmasına değinen Başkan Öztürk, Konya’dan 8 firmanın listede yer almasından büyük gurur duyduklarını ifade etti. Meslek komitelerinin Konya Ticaret Odası’nın en önemli çalışma mekanizmalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, düzenlenen istişare toplantılarının sektörlerin gerçek gündeminin ortaya konulmasına katkı sağladığını söyledi. Öztürk, “70 meslek komitemizle birlikte şehrimizin ticaret ve sanayi hayatına yön vermeye devam ediyoruz. Bu toplantılarla sektörlerimizin sorunlarını, beklentilerini ve önerilerini doğrudan sizlerden dinliyor; çalışmalarımıza bu görüşler doğrultusunda yön veriyoruz. Bu buluşmalar yalnızca bir değerlendirme zemini değil, aynı zamanda ortak aklın oluştuğu, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve Konya iş dünyasının geleceğinin şekillendiği önemli platformlardır”şeklinde konuştu.

KTO REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Konya Ticaret Odası’nın bugün yalnızca bir meslek kuruluşu olmanın ötesinde geniş bir ekosisteme dönüştüğünü ifade eden Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi, KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, Dış Ticaret Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, fuarcılık faaliyetleri ve diğer iştirakler aracılığıyla üyelerin gelişimine katkı sunduklarını belirtti. Öztürk, üyelerin ihracat kapasitesini artıracak, nitelikli insan kaynağına erişimini kolaylaştıracak ve rekabet gücünü yükseltecek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Öztürk, “Konya, geliştirdiği üretim kültürü, mühendislik kabiliyeti ve yatırım gücü sayesinde Türkiye’nin önemli makine üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Makine ekipmanları ve asansör imalatı alanında faaliyet gösteren firmalarımız kalite, teknoloji ve üretim kapasitesi bakımından ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. Konya’da üretilen makineler bugün dünyanın birçok ülkesindeki sanayi tesislerinde kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda komiteler adına konuşan 38. Genel Makine Ekipmanları ve Asansör İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Hamza Büyüktokatlı ise komite olarak düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerini ve üyeleri ziyaret ederek sektörün sorunlarını yakından takip ettiklerini söyledi. Konuşmaların ardından KTO Üyelerine söz verilerek talep, öneri ve sektörlerin durumuyla ilgili görüşler istişare edildi.

