Konya’da kütüphane kuran şehit annesinden Çad’a külliye!

Şehit annesi Halide Serap Emir, Fetih İnsani Yardım Vakfının koordinesinde yapımına başlanan ve inşası devam eden "Şehit Eril Alperen Emir Külliyesi" projesinin detaylarını anlattı.

Emir, 12 Aralık 2023'te şehit olan oğlu Eril Alperen Emir'in vatanı, bayrağı, devleti için Kuzey Irak'ta canını siper etmekten çekinmediğini belirterek, "Bayrağımızı orada en iyi şekilde temsil etti." dedi.

Oğlunun hayat dolu, yaşamayı seven, vatanına, devletine sevgisi ve saygısı sonsuz, iyi yürekli, çok güzel bir evlat, mesleğine aşık bir subay olduğunu ifade eden Emir, "Irak'ta görev yaptığı süre içerisinde ve ondan önceki görev yaptığı yerlerde askerlerine abi, baba, arkadaş olmuş bir komutan. Aynı zamanda da iyiliğiyle oradaki askerlerine vatan sevgisini de aşılamış. Kısacası Irak dağlarında destan yazmış bir Türk subayı." ifadelerini kullandı.

"Hem bayrağımızı dalgalandıracağız hem de oradaki çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturacağız"

Halide Serap Emir, şehit oğlunun "Öğrencilere, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak isterim" sözünü düstur edinerek, Aksaray, Ankara, Samsun, Konya ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde kütüphane ve akıl zeka oyunları sınıfı gibi projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Çad'da bir külliye yapma fikrini ise Fetih İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanvekili Mehmet Doğan'ın verdiğini anlatan Emir, "Neden farklı bir coğrafyadaki o çocuklar için de bir şeyler yapmayalım" diyerek bu öneriyi benimsediklerini ve icraata geçtiklerini aktardı.

Bu öneri üzerine oğlunun "Anne, bayrağımızın dalgalandığı her yer vatan toprağıdır" sözünü de hatırladığını dile getiren Emir, "Biz oraya bir külliye inşa ederek orada hem bayrağımızı dalgalandıracağız hem de oradaki çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturacağız. Bu projeyle onların kalbinde güzel bir yer edineceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

"Irak dağlarında şehit olmuş bir subayın adı Afrika, Çad, Encemine'de bir külliyede yaşayacak"

Bu süreçte Fetih İnsani Yardım Vakfının kendilerini her konuda desteklediğini belirten Halide Serap Emir, şunları kaydetti:

"Ben, Eril Alperen'in şehadet ruhunun bu projenin içinde olduğunu düşünüyorum. Şehadet bereketi olsa gerek uzun ve sarp yolları aşıyoruz. Şehidin ruhu bizimle, bazı yollar çok daha kolay aşılıyor, çok daha kolay başarılıyor. Şehit Eril Alperen Emir Külliyesi"nin temel atma görüntülerini eşi, küçük oğlu ve şehit oğlunun asker arkadaşlarıyla beraber izledik. Hepimizde çok ayrı bir gurur vardı. Çünkü Irak dağlarında şehit olmuş bir subayın adı Afrika, Çad, Encemine'de bir külliyede yaşayacak. O ilk harç veya koyulan ilk tuğlanın aslında maneviyatı bambaşkaydı. Hem gurur duyduk hem üzüldük hem sevindik. Bütün o duygu karmaşasını aynı anda yaşadık ve hepimizin aynı anda söylediği şu vardı: 'Hadi Bismillah'. 'Hadi Bismillah' diyerek çıktık bu yola."

Külliyenin ekim ayında açılması planlanıyor

Külliyenin içerisindeki şadırvan için açılan su kuyusundan suyun ilk çıkış anında yerel halkın sevincini ve mutluluğunu kendilerine iletilen videodan izlediklerini aktaran Halide Serap Emir, şöyle devam etti:

"O kadar mutlu edici bir şeydi ki. Çok farklı bir coğrafyada çok farklı insanların yüreğine dokunmaya çalışıyoruz. Hem kendi adımıza hem evladım adına çok gurur duyduğumuz bir proje olacak. Çad'daki mevsim yağmurlarından dolayı biraz yavaşladık. Hem de bu tarz projeler bağışlarla ilerliyor. Biz, bağışçılarımızla, sevenlerimizle, dostlarımızla bir yere kadar geldik. Ama bundan sonraki süreçte bağışlara ihtiyacımız var. Bağışlarla biz orayı tamamlayabileceğiz, hayata geçirebileceğiz. Bağış yapmak isteyenler olursa onların da desteklerini esirgemeyeceklerini umut ediyorum. Üniversite öğrencileri 'Küçük bir miktar da olsa harçlığımızdan gönderdik' diyerek bu külliyede şehit Eril Alperen'in adının yaşaması için destekte bulundu. Bu destekler bizi çok duygulandırdı. Proje tamamlanırsa ekim ayında orada güzel bir açılış yapmayı planlıyoruz."

Şehidin kardeşinin sözleri, anneye güç oldu

Halide Serap Emir, projenin zamanında tamamlanamaması konusunda endişelerini dile getirdiği bir gün küçük oğlu Eren'in "Anne, sen niye dert ediyorsun? Evi de satarım arabayı da satarım. Bu projeyi yaparız. Sen niye üzülüyorsun? Sonuçta abimin adı olacak orada: Alperen Külliyesi. Bizim bayrağımız dalgalanacak." sözlerinin kendisine güç verdiğini ifade etti.

Küçük oğlunun şehit ailelerine tanınan özel kontenjan hakkından faydalanmak istemediğini ve abisi gibi asker olduğunu söyleyen Emir, küçük oğlunu da abisi gibi bu kararında sonuna kadar desteklediklerini dile getirdi.

Emir, "Bizim için askerlik, vatan, millet, bayrak, ezan çok kıymetli değerler." dedi.

Şehit oğlu için yaptıkları bu projelerle acılarını dindirmeye çalıştıklarına işaret eden Emir, şehit ailelerinin birbirine destek olarak benzer projeleri yapabileceklerini belirtti.

Evladının şehadet haberini aldıktan sonra hep siyah kıyafetler giydiğini aktaran Halide Serap Emir, "İnşallah bu külliyenin açılışını gerçekleştirdiğimiz gün ben bu siyahları çıkarıp Encemine'de beyaz bir kıyafet giymek istiyorum. Çünkü beyazın, masumiyetin ve gururun sembolü olduğunu düşünüyorum. İnşallah o beyazları ben o gün orada giyeceğim." ifadelerini kullandı.