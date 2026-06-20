Seydişehir'de hastane kantini emin ellerde

Seydişehirlilere daha kaliteli hizmet sunmak amacı ile araştıran, geliştiren ve ilçede yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yıllardır özel işletme tarafından yürütülen kantin hizmetini, Seydişehir Belediyesinin hizmetleri kapsamına dahil ederek sosyal belediyecilik adına önemli bir adım attı.

Yüksek kiralama nedeniyle işletmeciler tarafından uygulanan fahiş fiyat ile uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Seydişehir Belediyesi'ne ulaşan talepler ve şikayetler doğrultusunda çözüm için girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, hastane yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda hastane kantininin işletmesinin belediye tarafından kiralanmasını sağladı.

Başkan Ustaoğlu, yeni uygulamayla birlikte kantinde daha uygun fiyat politikası izlenmesi ve vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine ekonomik koşullarda ulaşabilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu;” Hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın mağduriyet yaşamaması adına gerekli girişimlerde bulunduk. Hastane yönetimiyle yaptığımız görüşmeler neticesinde kantin işletmesini belediyemiz bünyesine kazandırdık. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilmesi için çalışıyoruz. Bu şehri, birlikte yönetelim. Bu şehri birlikte her alanda kalkındırarak huzur içerisinde yaşanacak bir şehir inşa etmenin kaygısı içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenen, çözüm odaklı bir yaklaşım ile çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Ustaoğlu, kantinde uygulanacak yeni fiyatların Seydişehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde uygulanan fiyatlarla aynı olacağını, hasta ve hasta yakınlarının fahiş fiyatlardan mağduriyet yaşamadan, daha kaliteli ürünlere daha kolay ulaşabileceklerini belirterek, hizmet kalitesinin artırılması ve ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi yönünde de çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Seydişehir Belediyesi'nin bu adımı, özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlayan sosyal belediyecilik uygulamaları arasında dikkat çekiyor.