Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde geçtiğimiz yıl kuruyan Sarıot Gölü, yörede etkili olan son yağışların ardından yeniden su tutarak eski doğal güzelliğine kavuştu.

Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'nın Bozkır ilçesindeki Sarıot Gölü, doğaseverlerin uğrak noktasıyken geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu.
  • Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla dolarak eski doğal güzelliğine ve mavi görüntüsüne kavuştu.
  • Canlanan göl, küçük balıkların da yeniden çıkmasıyla ve çevresindeki güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bozkır ilçesi Dereköy Sarıot Yaylası'nda bulunan ve doğaseverler ile kampçıların uğrak noktaları arasında yer alan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. 

Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu

Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
Bu Habere de Bak
Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı

Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla dolarak maviye büründü. 

Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu

Çevresindeki dağlar ve yeşil doğasıyla güzel görüntüler oluşturan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu

Gölü ziyaret etmek için gelen Rüştü Güven, Sarıot Gölü'nün doğal güzelliğine değinerek, "Buraya yıllardır geliyorum. Yağış olmayınca bu göl yaz aylarında kupkuru kalıyordu. 

Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
Bu Habere de Bak
Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu

Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu

Bu yıl yağışlar bol olduğu için epey canlandı. Burası doğa olarak gayet güzel bir yer. Devamlı ziyarete açık. Bizim çok hoşumuza gidiyor buralar. 

Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu

Yağışlar bu sene bol olduğu için çeşmelerimiz olsun ve gölümüz olsun gayet güzel bir görüntüsü var. Hatta yıllardır görmediğim küçük balıklar da yeniden çıkmış.

Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu

Geçen yıl yağış olmadığı için kupkuruydu. Buradan arabayla geçebilirdik. Ama şimdi bırak geçmeyi yüzülecek dereceye geldi. 

Yürüyüş parkuru olarak da kullanılıyor, böyle sahil yürüyüşü gibi. Dağlar güzel, herşey güzel. Antalya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan birçok insan araçlarıyla geliyor, burayı ziyaret ediyor" dedi.

Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Haberi Görüntüle
İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da bulutlara uzanan yolculuk: Gökyüzünde 112 kilometre
Konya'da bulutlara uzanan yolculuk: Gökyüzünde 112 kilometre
Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu
Konya'da kuruyan göl yeniden hayat buldu
Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Konya'da binlerce mum ışığı geceyi büyüledi!
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Haziran Cumartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Haziran Cumartesi günü