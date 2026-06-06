Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu

Konya'da sağanak yağış, Selçuklu ilçesindeki bazı mahallelerde taşkınlara neden oldu. Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtarırken, belediye ekipleri de taşkınlara müdahale etti.

Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Kent merkezine yakın kırsal mahallelerde saat 21.30'da aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 

Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu

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Selçuklu ilçesindeki bazı mahallelerde dağlardan gelen yoğun su, rögarların yetersiz kaldığı bazı cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. 

Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler, ilerlemekte zorluk çekerken, otomobilde mahsur kalan vatandaşları ise AFAD ekibi kurtardı. 

Konya'da sağanak alarmı! AFAD yardıma koştu

Öte yandan zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi ekipleri, taşkınlarının yaşandığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 

İHA

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