Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı

Konya'da dağlık alanda etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Sel suları Selçuklu ilçesinde bazı iş yeri ve binaların bodrum katlarında su baskınlarına neden oldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

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Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi 500 Evler mevkiindeki dağlık alanda akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Tepelerden gelen sel suları Sille Ak Mahallesi, İsmail Kaya Caddesi ve çevresini etkiledi. 

Konya'yı sel aldı! Esnaf o anları anlattı

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Cadde ve sokaklardan akan sel suları bazı iş yerleri ve binaların bodrum katlarında da zarara neden oldu. Sele araçlarında yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Belediye ve itfaiye ekipleri su baskını olan cadde üzerindeki iş yerlerinde su tahliyesi yaptı. Sokak üzerine sel nedeniyle akan çamurlar ise kazaya neden olmaması için belediye ekiplerince temizlendi.

Dükkanını su basan esnaf Mahmut Başoda, "Benim bir şeyden haberim yoktu. Oğlum aradı ‘bizim dükkana su girmiş’ dedi. Geldik baktık her şey gitmiş camlar kırılmış, evraklar, bilgisayarlar ne varsa suya teslim olmuş. Hiç bir şey kalmadı sel hepsini almış götürmüş. Hiç yağmur yağmadan yukarıdan sel gelmiş, o neden olmuş" dedi.

Sele yolda yakalanan Nurullah Göçmen ise, "İş yerinden çıkmıştık, caddede su basmış. Araçların hepsi durmuştu. Biz yaya olarak buraya kadar geldik. Polis yolu bir süre kapattı. Allah afetinden korusun, bir daha göstermesin" diye konuştu.

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